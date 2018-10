09, Abril, 2015 09, Abril, 2015 3 a.m. 3 a.m.

BAJA EN PRECIO DE LA LECHE INQUIETA A PRODUCTORES

Representantes de treintas cooperativas lácteas, entre ellas Amerrisque, Nica Centro y la Central de Cooperativas Lácteas de Boaco, Chontales, Río San Juan, el Norte y Atlántico Sur (Cencoodel), se reunieron ayer en Rancho Rojo, municipio de Camoapa, con el objetivo de analizar la problemática del sector, debido a que la gran industria ha dejado de comprar 100 mil litros de leche diariamente y les han bajado el precio. La denuncia pública y enérgica la hizo Marcos Rodríguez, presidente de Nica Centro y Vía Láctea. “La Gran Industria en lo más árido del año nos ha dejado de comprar en los últimos días alrededor de 100 mil litros de leche diario y nos ha bajado el precio, y no hemos visto que se vea reflejado ese bajón de precio. Es una medida monopólica u oligopólica”, denunció el productor. Rodríguez indicó que las plantas de acopio ahora pagarán menos por energía eléctrica, a los lecheros les han bajado el precio sobre los 400 mil litros “que le entregamos a la industria”. Se quejó de que la administración de las plantas ha dejado de comprar 100 mil litros lo que representa un 25 por ciento de la producción. Afirmó que las 30 cooperativas representan el 80% del suministro de la industria láctea nacional. Reunión urgente “Algunos se están ayudando con el procesamiento del queso, sin embargo demando una reunión urgente con la industria láctea para la próxima semana y al Gobierno que suspenda la importación de leche en polvo”, recalcó Rodríguez. En tanto Juan Ramón Aragón, presidente de la Central de las Cooperativas Lácteas de Boaco, Chontales, Río San Juan, el Norte y Atlántico Sur (Cencoodel), dijo que lo más aconsejable es buscar una salida “al bajón de precio y un dialogo con la industria”. Agustín Sequeira, de Alianza Amerrisque, calificó como un fuerte impacto el bajón de precio y el problema que representa la no compra de 100 mil litros diarios de leche en plena etapa de verano previo al invierno. Recordó que en la época invernal la producción crece y teme que no puedan vender toda la producción lechera. Le pedimos al Gobierno que revise en materia legal las importaciones de leche en polvo ya que existen algunos abusos en las importaciones, a pesar que la industria ha justificado falta de leche entera y oferta en los productores. El encuentro ayer en Rancho Rojo tuvo como objetivo concretar una Federación Nacional de Cooperativas Lecheras que aglutine unos 5 mil finqueros. Fuente: END