09, Abril, 2015 09, Abril, 2015 10:28 a.m. 10:28 a.m.

SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO INTERURBANO SE DEBE A BAJA DEL PETRÓLEO

La reducción del precio internacional del petróleo influyo para que el Gobierno decidiera suspenderle el subsidio del combustible a las 3,200 unidades del transporte interurbano, así lo confirmó el Asesor Económico de la Presidencia Bayardo Arce, quien dijo que es hora que los transportistas asuman sus costos. Arce señalo que los transportistas interurbanos gozaron del subsidio por dos años y hecho abajo los argumentos expresados por algunos empresarios del transporte que afirman que existen otros costos como el precio de repuestos y llantas que ahogan sus bolsillos. “Les conseguimos el subsidio a través de un préstamo que hicimos a Venezuela en 2009 y de los planes de cooperación del Gobierno que lo han tenido por dos años, ahora que bajo el petróleo, creemos que ellos deberían de asumir eso. He oído decir a algunos que si bajo el petróleo pero otras cosas no bajan, ellos tienen exoneradas las llantas, todo el sector público no paga impuestos por una cantidad de repuestos”, explico Arce. Algunos representantes de Cooperativas afirman que ante la decisión del gobierno de suspender el subsidio al combustible no les queda más que incrementar la tarifa del pasaje de los usuarios. “Estamos revisando nuestros costos y la tarifa del pasaje podría incrementar entre un 20 y un 30%”, expreso Julio Sánchez Secretario de la Cooperativa de Transporte del Norte. Jonathan Castro