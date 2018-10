10, Abril, 2015 10, Abril, 2015 1:42 a.m. 1:42 a.m.

TRANSPORTISTAS AMENAZAN CON SUBIR PASAJE A DEPARTAMENTOS

La cancelación del subsidio al precio del combustible para los dueños de las más de tres mil unidades que prestan el servicio de transporte interurbano, que fue oficializada ayer por el asesor presidencial Bayardo Arce, podría provocar un alza en el costo del pasaje interurbano, advirtieron representantes del sector. “Ahora que baja el precio del petróleo, creemos que ellos (los transportistas) deberían de asumir eso (el precio del combustible). He oído a unos diciendo que bajó el petróleo, pero que otras cosas no bajan, pero no es cierto, ellos tienen exoneradas las llantas, y no pagan impuestos por una gran cantidad de repuestos, yo creo que sacar este país adelante debe ser un esfuerzo de nación”, expresó Arce. El asesor presidencial relató que dicho subsidio se obtuvo a través de financiamientos y planes de cooperación del Gobierno y este se había podido mantener durante los últimos dos años. Transportistas reaccionan Representantes de los transportistas confirmaron que esta acción afecta sus costos de operación por lo que no descartan un eventual incremento del pasaje. “Nosotros estaremos dando un compás de espera durante este fin de semana, pero cooperativas en varias regiones están tomando algunas medidas como la posibilidad de incrementar la tarifa”, señaló Ismael Blanco, presidente de la Cooperativa Granma que cubre la ruta Carazo -Managua. Según Blanco, la Cooperativa Granma que actualmente cobra C$30 por pasaje contemplarían aplicar un incremento que oscilaría entre el 20 y 25 por ciento. “El subsidio nos permitía recibir una reducción de hasta 210 córdobas en combustible por cada día de trabajo, al retirárnoslo se incrementan los costos de operación”, argumentó Blanco. En tanto, Marcos Baldizón Rojas, directivo de la Cooperativa de Interlocales Julio Buitrago Urroz, de la ruta León-Managua, explicó que “el descuento que se nos retiró representa el 15 por ciento del valor de la tarifa que estamos cobrando y desde el 28 de septiembre de 2012 ha permanecido congelado en C$51. Con el retiro del descuento el incremento que estamos solicitando al Ministerio del Transporte e Infraestructura sería del 7.65 córdobas, pasando de 51 a 58 córdobas”. Los 58 miembros de esta cooperativa eran beneficiados con 83 litros de gasolina subsidiada, equivalente a C$360 por unidad. Por otro lado, Carolina López, delegada del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) en el departamento de León, dijo que el gremio debe agotar las instancias y demostrar a través de la estructura de costos de ingresos y egresos, “qué afectaciones tienen, porque nadie ha autorizado hasta el momento incremento en la tarifa. (Eso) se traduce a ilegalidad”, indicó. Congelar precio En Rivas, los representantes de las unidades que cubren la ruta a Managua apuestan a que el precio del galón de diesel se congele en 60 o 62 córdobas. La propuesta será expuesta hoy en Rivas, ante el representante de la Mesa Técnica Nacional de Transporte, Luis Jiménez, informó René Villarreal, vicepresidente de la Cooperativa de Transporte de Rivas (Cotrari). “Nosotros no queremos incrementar las tarifas porque el pueblo es el que sufriría las consecuencias, y en una reunión que sostuvimos los socios de las cooperativas Cotrari y Cotranisur llegamos a la conclusión que congelar el precio del combustible era la propuesta idónea para apaciguar la eliminación del subsidio”, enfatizó Villarreal. Fuente: END