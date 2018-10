10, Abril, 2015 10, Abril, 2015 2 a.m. 2 a.m.

ARCE CONSIDERA SE DEBE REVISAR LOS 52 TIPOS DE TARIFA ELÉCTRICA

El asesor para asuntos económicos de la Presidencia, Bayardo Arce Castaño, aseguró que diferentes sectores económicos del país han expresado su satisfacción con la reciente medida de reducción de la tarifa eléctrica, que el Gobierno orientó por mandato de ley, al considerar el ahorro logrado tras la reducción del precio del petróleo a nivel internacional. “Lo que sí está pendiente es la revisión del pliego tarifario, aquí hay tarifas para el comercio, para el riego, para las iglesias, para las universidades, para las residencias, para los medios de comunicación, hay que agrupar por afinidad y tener una tarifa en pliegos más cortos que te permita administrarlas mejor”, reconoció Arce. Arce afirmó que no hay ningún descontento entre el sector empresarial con la medida de reducción de tarifa energética anunciada, a excepción de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua, que hizo un señalamiento de la necesidad de examinar el pliego tarifario. “Porque aquí hay un problema pendiente de resolver porque hay 52 tarifas, entonces ellos dicen que son el sector económico que tiene la tarifa más alta, hay que revisar el pliego tarifario de tal manera que nos pongan en condiciones más competitivas con otros sectores económicos”, reiteró Arce. Sin fecha Arce no dio fecha de cuándo el Gobierno podría revisar los diferentes tipos de tarifas, debido a los constantes vaivenes en los precios del petróleo, pero llamó a los empresarios a reconocer el esfuerzo del Ejecutivo. “Aquí hay libre comercio, por eso hablo de un esfuerzo de nación. Nosotros creemos que los empresarios, pequeños, medianos y grandes, tienen que tomar en cuenta que aquí hay un esfuerzo del Gobierno y por lo tanto ellos deben hacer un esfuerzo correspondiente. Nadie les pide que, porque la energía bajó 10%, ellos también le bajen 10% a todos sus productos, pues estos no solo ocupan energía”, comentó el asesor económico presidencial. Fuente: END