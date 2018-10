10, Abril, 2015 10, Abril, 2015 11:07 a.m. 11:07 a.m.

ESTADO INDEMNIZARÀ A MILTON ARCIA

El Gobierno expropió al empresario Milton Arcia, al declarar de utilidad pública el terreno ubicado en el puerto de Moyogalpa, isla de Ometepe, donde estaba construido el hotel que le fue demolido. La declaratoria publicada en la gaceta del 9 de abril, nombra como entidad ejecutara a la Empresa Nacional de Puertos con la que Arcia deberá negociar una indemnización. Una semana después de la demolición del edificio ubicado en la isla de Ometepe propiedad del empresario Milton Arcia, la Procuraduría General de la Republica declaro de utilidad pública el bien inmueble y ordena la indemnización al empresario. Aunque el empresario tiene un plazo de 15 días para negociar, asegura que no lo hará, por considerar esta acción una confiscación en su contra. “Que rápido legalizaron esta arbitrariedad, yo no tengo nada que negociar, el Gobierno debe darle una explicación al pueblo de Nicaragua, porque hasta la fecha no sé porqué, ni quien dio la orden de demoler este edificio y ahora me confiscan la propiedad”, dijo Milton Arcia. A juicio del diputado Wilfredo Navarro, con esta acción el Gobierno reconoce el proceder arbitrario de sus funcionarios, pero no borra el precedente nefasto que afecta la visión de los inversionistas. “El Gobierno está reconociendo que Milton tenía razón y que lo que se hizo es algo arbitrario, que no hubo un proceso administrativo. El Gobierno está enmendando el error de funcionarios abusivos, sin embargo esto no borra el antecedente nefasto que se deja ante la opinión de los inversionistas”, enfatizo Wilfredo Navarro. Algunos ciudadanos consultados consideran que las autoridades de Gobierno y de la Policía Nacional deben brindar una explicación sobre lo ocurrido en este caso. “El respeto al derecho ajeno es la paz y el Gobierno debe respetar la propiedad privada”, señalo Neftalí Cortez. “La policía debe dar una explicación porque se violentó el derecho de una persona y su patrimonio”, manifestó Gilberto Flores. Aunque aún se desconoce los motivos que tuvo el Gobierno para demoler el hotel en construcción propiedad de Arcia, la declaratoria de utilidad pública, señala que el terreno de 4,332 metros cuadrados será utilizado para la ampliación y el desarrollo de la empresa portuaria en la isla de Ometepe. Fuente: 100% Noticias