FONDOS ELEVARÀN PRODUCCIÓN DE CAFÉ NICARAGÜENSE

La Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec) podría estar aterrizando, ya que en la más reciente reunión que sostuvieron sus miembros discutieron sobre algunas acciones a tomar de cara a la promoción del café nicaragüense en el exterior y el regreso de Nicaragua al Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura (Promecafé). En diciembre de 2013, cuando fue aprobada la Ley para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura en el país, se mandó a crear la Conatradec, pero desde entonces no se conoce ninguna acción concreta para el Plan de Transformación y Desarrollo de la Caficultura de Nicaragua, que tanto anhelan los caficultores del país. Con ese plan se pretende levantar la productividad del café, uno de los principales productos de exportación de Nicaragua. Promecafé Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y miembro de la Conatradec, afirmó que Nicaragua está lista para regresar a Promecafé, luego de retirarse en el pasado al no cumplir con el pago anual requerido para pertenecer a ese programa. “Ya Promecafé dijo que no vamos a pagar nada de lo viejo, entonces es como si vamos a entrar por primera vez. Se va a pagar algo de entrada y luego una cuota anual”, afirmó Healy. El pago inicial para acceder a ese programa asciende a US$50,000 y la cuota mensual es de US$20,000, manifestó Healy. Para Julio Solórzano, productor de café de Matagalpa y miembro de la Conatradec, el regreso de Nicaragua al Promecafé es una prioridad. Promoción En relación con la promoción del café nicaragüense en el exterior, se abordó el apoyo a la Taza de la Excelencia de Nicaragua. Hace un poco más de un mes, los organizadores de la Taza de la Excelencia de Nicaragua, el premio más representativo del sector cafetalero en el país, solicitaron un aporte de US$55,000 a la Conatradec, para contribuir con la realización del certamen y darle estabilidad en el tiempo. “Lo vemos como un instrumento de promoción de la calidad del café del país en el mercado diferenciado y a la vez se promueve a lo interno un espíritu de competencia y revalorización del café. No vemos el beneficio solo de los ganadores del certamen, sino de todo el esfuerzo de promoción internacional”, analizó Solórzano. Asimismo, la Conatradec pretende garantizar la presencia de Nicaragua en el evento anual de la Asociación de Cafés Especiales de América (SCAA por sus siglas en inglés), al que llegan compradores y aficionados del café de todas partes del mundo. Nicaragua, con una producción aproximada de dos millones de quintales de café, es un país con tradición cafetera. Los ingresos por la exportación de este rubro en el 2014 ascendieron a US$394.5 millones. Fuente: END