14, Abril, 2015 14, Abril, 2015 5:19 a.m. 5:19 a.m.

ADULTOS MAYORES ESPERAN SE APRUEBE INICIATIVA DE LEY PARA RECIBIR PENSIÓN REDUCIDA

Miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor, UNAM, marcharán este miércoles hasta la Asamblea Nacional para presentar una iniciativa de Ley en la que se establezca que sus más de 30 mil afiliados a nivel nacional puedan recibir una pensión reducida. “Esta iniciativa de Ley cuenta con el respaldo de 5,000 firmas y el objetivo es lograr que los decretos emitidos por el presidente en 2013 en el que se establecen los montos para pensiones reducidas adquieran rango de Ley de la República”, expresó Alma Mendoza, vicepresidenta de la UNAM. El decreto número 28-2013 publicado por la Presidencia en julio del año 2013 reformó el artículo 56 del Decreto No. 975, Reglamento General de la Ley de Seguridad Social en el que se establece que en los casos en que el asegurado que ha cumplido 60 años de edad no acredite el período de calificación prescrito, pero ha cotizado al menos 250 semanas, tendrá derecho a una pensión de vejez reducida proporcional, de acuerdo a los siguientes parámetros: a) Desde 250 hasta 400 semanas cotizadas: C$ 1,200.00 (Un mil doscientos córdobas) b) Desde 451 hasta 600 semanas cotizadas: C$ 2,000.00 (Dos mil córdobas) c) Desde 601 hasta 749 semanas cotizadas: C$ 2,800.00 (Dos mil Ochocientos córdobas) Fuente: END