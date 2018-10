14, Abril, 2015 14, Abril, 2015 5:57 a.m. 5:57 a.m.

NICARAGUA DEBE INVERTIR EN GENERAR ENERGÍA RENOVABLE

El ambientalista Kamilo Lara, presidente del Foro Nacional de Reciclaje, aseguró que la región centroamericana no está preparada para consumir gas de manera masiva y por el contrario valoró que los esfuerzos para cambiar la matriz energética a fuentes renovables es el mejor camino que los países de la región pueden seguir. Lara explicó que aunque el gas es un producto menos contaminante que el petróleo, sigue siendo contaminante porque en su extracción se liberan grandes cantidades de metano a la atmósfera. Indicó que la industria del gas se concentra en países como Rusia y el Medio Oriente, que tienen la tecnología y la infraestructura adecuada para su extracción, manipulación y distribución. Sin embargo, los países centroamericanos no cuentan con la infraestructura adecuada (gasoductos) para consumir el gas en grandes cantidades y el construirlos elevaría los costos. Para Centroamérica y para Nicaragua, explicó Lara, la idea de la gasificación no es aplicable a menos que tuviera un alto nivel de subsidios. “Creemos que la idea de hacer masiva la distribución del gas en el mundo no le conviene a Centroamérica, particularmente en Nicaragua, cuando por lo contrario estamos aprovechando estas bendiciones de Dios. Cuando en nuestro territorio tenemos la energía geotérmica de la cadena de volcanes activos, tenemos la presencia de grandes masas de aire para la energía eólica, así como la energía hidroeléctrica y de poder incluir la energía solar”, indicó. Recordó que Nicaragua en su lucha por el desarrollo económico está en función de la producción de energía a partir de fuentes renovables, algo que fue ampliamente demandado por las organizaciones ambientalistas durante gobiernos anteriores. “Creemos que en este caso, al no tener la infraestructura como los gasoductos, creemos que nos es posible para la región centroamericana, partiendo que esto en el mundo entero se está utilizando para el sector de siderurgia, producción de hierro, acero, y se utiliza como medio auxiliar en los procesos de extracción del petróleo”, afirmó. Fuente: 19 Digital