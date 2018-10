NICARAGUA CRECE ECONÒMICAMENTE PERO DESEMPLEO SUBSISTE

Para Francisco Aguirre, ex canciller de la República, Nicaragua viene destacándose en el ámbito económico a nivel centroamericano, ‘’El país se posiciona en el segundo lugar con un crecimiento económico anual de 4.3% solo superado por Panamá, según el estudio del Fondo Monetario Internacional, que valoró el aumento de la economía en países del istmo durante el año 2014- 2015 ’’ expresó el ex canciller en el programa de Jaime Arellano en La Nación, transmitido por 100% Noticias El Canal. Aguirre hizo énfasis en la importancia que debe dar el actual gobierno en ‘’aprovechar los recursos hídricos y demás recursos naturales usando tecnología moderna para combatir la pobreza, desempleo y la crisis energética que ha venido afectando la economía nacional’’, resaltó. Sin embargo, Aguirre reiteró que si bien Nicaragua va mejorando en la estadìstica econòmica, 'la desigualdad de ingreso' el desempleo en Nicaragua es uno de los problemas que causa mayor descontento en el pueblo, ‘’la población se va a Costa Rica y muchos de manera ilegal a otros países por la falta de trabajo y preocupación por el mañana’’ agregó. Por otro lado, el ex canciller mencionó que ''si en el 2016 se efectùan elecciones libre y transparentes, Daniel Ortega podría o no ganar, pero a pesar de la situación económica, sabemos que Ortega no va perder el control del aparato electoral, porque es un político astuto y sabe manejar el panorama ’’, señaló Aguirre. Fuente: Jaime Arellano en la Nación/100% Noticias