NICARAGUA DEBE INVERTIR EN LA ENERGÌA PARA COMBATIR EL DESEMPLEO

‘’Al menos el problema en Nicaragua no es la seguridad ni la vida humana como en los países del triángulo norte’’, así valoró José Adán Aguerri, presidente del COSEP la presente situación económica del país que genera según el comentarista político Jaime Arellano, descontento social y migración de nicaragüenses a otros países en busca de mejores oportunidades de vida por la falta de empleo, basándose en la presente encuesta realizada por M&R consultores que evalúa esta materia. En el programa de Jaime Arellano en la Nación, transmitido por 100% Noticias El Canal, Aguerri hizo hincapié en la importancia que debe dar el actual gobierno en modernizarse y dejar de ‘’discutir por ejemplo, si se usa o no semillas transgénicas en los cultivos, porque para otras naciones en la Cumbre de las Américas, este tema es cosa del pasado, debido a que centran su atención en mejorar la productividad con nuevas inversiones y uso de semilla mejorada’’, enfatizó. Aguerri, destacó el asunto energético, puntualizando la insistencia que el sector privado ejerce hacia el gobierno de revisar el pliego tarifario con el fin de no ‘’castigar a quienes consumen más energía’’, agregando también que ‘el ente regulador de energía debe lograr ajustar los precios equitativamente a todos los sectores consumidores’’, expresó el presidente del COSEP. Sin embargo, el director de la empresa privada, asegura que para combatir contra el desempleo y la prevalencia del empleo informal en Nicaragua, ‘’se debe invertir en la energía para atraer la inversión. Un país sin energía desarrollada, no es atractivo para los inversionistas’’ determinò Aguerri. Bajo el mismo escenario, para el presidente del COSEP, ‘’el asunto de la migración y desempleo son problemas mundiales, no solo de Nicaragua; puesto que se debe entender que siempre existen los deseos de apostar por lo mejor, y se nos ha vendido que EEUU es la tierra de oportunidades. Por lo tanto; el diálogo que mantiene la empresa privada con el sector publico incidirá en el progreso del país, a pesar de las indiferencias, las acciones administrativas se deben realizar bajo un proceso jurídico, sin perjudicar a los empresarios’’, precisó Aguerri, haciendo referencia al caso de expropiación de Milton Arcia, esperando que ‘’situaciones como estas se manejen bajo el apego del marco jurídico’’ concluyó. Fuente: Jaime Arellano en La Naciòn/ 100% Noticias