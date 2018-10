15, Abril, 2015 15, Abril, 2015 6:19 a.m. 6:19 a.m.

PIDEN APROBAR LEY DE TERCERIZACION DEL EMPLEO ANTES DEL 1 DE MAYO

‘’Sin condiciones de seguridad‘’ calificó Luis Barbosa, dirigente sindical de la Central Sandinista de los Trabajadores, la situación en desventaja que viven los trabajadores que no son asegurados al INSS al momento de ser contratados por empresas que no cumplen con las normativas del Ministerio del Trabajo. ‘’Las empresas por ahorrarse grandes cantidades de dinero que incurre no asegurar a sus trabajadores al INSS, pactan con subcontratistas que tienen empleados sin seguro social y muchas veces éstas ni les pagan’’ explicó Barbosa en el programa 100% Entrevistas dirigido por Lucia Pineda Ubau y transmitido por 100% Noticias El Canal. Según el dirigente de la CST, ‘’el COSEP no quiere aceptar la responsabilidad solidaria que se establece en el articulo cuatro de la Ley de Tercerización donde las empresas deberían asumir los gastos en caso de accidente laboral cuando un trabajador no cuenta con seguro social al momento de ser contratado’’ dijo Barbosa. Cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo establece; que es obligación del empleador, adoptar las medidas preventivas necesarias y adecuadas para garantizar eficazmente la higiene y seguridad de sus trabajadores. Y el artículo 327 de la misma Ley, estipula sanciones de 31 a 61 salarios mínimos y el cierre definitivo de las empresas cuando incurran en faltas graves, entre ellas la muerte de sus trabajadores por falta de equipos de higiene y seguridad. ‘’A pesar que la vida de un trabajador no tiene precio, el empresario està en la obligación de asegurar desde el primer dia que contrata a su empleado, para evitar casos lamentables como el ocurrido en el derrumbe donde fallecieron dos obreros de la construcción que no contaban con seguro médico. Por eso pedimos se apruebe la Ley de Tercerizaciòn para garantizar los derechos de los trabajadores’’, precisó el dirigente. Barbosa espera que la ley de tercerización del empleo se apruebe antes del primero de mayo "la mejor celebración del 1 de mayo sería aprobando esta ley", segun Barbosa. Fuente: 100%Entrevistas/ 100% Noticias