28, Abril, 2015 28, Abril, 2015 9:45 a.m. 9:45 a.m.

SUGIEREN NO SEMBRAR ANTICIPADAMENTE FRIJOL POR CAMBIO CLIMÀTICO

FUNICA prevé un impacto en la cosecha de primera de frijol, por ello sugieren a los productores no sembrar anticipadamente. En la actualidad FUNICA trabaja con 5 mil productores del país para el uso de nuevas tecnologías dirigidas a enfrentar el cambio climático. María Auxiliadora Briones directora de FUNICA, considera que es importante seguir las recomendaciones de los especialistas en la materia de siembra con el objetivo de evitar estragos en la cosecha. ‘’El clima es incierto y hasta que no esté establecido el invierno, es mejor esperar y no adelantarnos a la siembra del frijol porque debido al cambio climático puede aumentar su precio debido a la disminución de producción, pero esperamos sean solo predicciones’’, aclaró Briones. Fuente: 100% Noticias