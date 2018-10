30, Abril, 2015 30, Abril, 2015 3:37 a.m. 3:37 a.m.

BANQUEROS RENUENTES CON CREACIÓN DE ZONA FRANCA FINANCIERA

Juan Carlos Argüello, Presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobanp, declaró que si el gobierno pretende crear una Zona Franca Financiera Internacional, esta no debe representar una competencia desleal para los bancos nacionales. “Esto es otra cosa en la que tendremos que tener mucho cuidado. Es imperativo que no haya competencia desleal, no solo para el bienestar financiero de los bancos como instituciones privadas, sino del sistema financiero, y por la importancia de este en la economía, de la bienandanza del país en general”, indicó Argüello al ser consultado sobre este tema. La figura de Zona Franca Financiera Internacional ha sido incorporada en la Reforma a la Legislación de Zonas Francas Industriales, propuesta por el Ejecutivo, la cual ya se encuentra en revisión en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, coincidió con Argüello al asegurar que los empresarios garantizarán que no haya competencia desleal con la banca nacional. “Lo que vamos a garantizar es que la posición del sector privado sea escuchada e incorporada y por otro lado lo que sí compartimos plenamente es que no puede haber ningún tipo de competencia desleal”, destacó Aguerrí en su comparecencia semanal ante los medios de comunicación. Mucho cuidado El presidente del COSEP indicó que no puede haber ningún tipo de situación que debilite lo que el país ha logrado en materia de prevención al lavado de dinero. El pasado mes de febrero el Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, anunció la salida de Nicaragua de la lista de países que representan riesgos en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo o la llamada “Lista Gris”, un hecho reconocido como un logro significativo por las autoridades de gobierno. El presidente de Asobanp y gerente del Banco de Finanzas, BDF, Juan Carlos Argüello, señaló que ese es un tema en el que el gobierno debe tener mucho cuidado. “Costó bastante salir de la lista gris, y para ellos hubo un compromiso muy serio del gobierno, con el cumplimiento de los requisitos para salir de dicha lista, incluyendo la creación y funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero UAF”, manifestó Argüello. En ese sentido el jurista Alejandro Aguilar explicó que al crearse una Zona Financiera Internacional Autónoma, la UAF no tendría ninguna competencia en ese territorio. “La UAF no jugaría ningún papel, tampoco tendría una institución contraparte con quien coordinar acciones”. A consulta El sector privado recibió ayer la invitación de la Comisión de Economía, Presupuesto y Producción de la Asamblea Nacional, AN, para que presenten sus propuestas a la reforma de dicha iniciativa de Ley. “Hemos sido convocados para la semana del 11 de mayo y ya hemos conformado un equipo técnico que está revisando la iniciativa de reforma para realizar los aportes que corresponden”, señaló el dirigente empresarial. Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (Anitec), indicó que todos los países del mundo han reformado sus leyes de zonas francas para pasar a otros estadios que son permitidos internacionalmente. “Si otros países lo han hecho porque nosotros no podemos”, señaló. END