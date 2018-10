06, Mayo, 2015 06, Mayo, 2015 3:04 a.m. 3:04 a.m.

POTENCIAL TURÍSTICO SE FORTALECE EN NICARAGUA

Los destinos turísticos deben crecer en forma planificada, responsable y ordenada sin afectar a las comunidades locales, por eso cada vez es más necesario un ordenamiento territorial, considera Lilliam Valenti, coordinadora de la carrera de Gestión del Turismo de la Universidad Centroamericana (UCA). “Además de satisfacer las necesidades del turista, la razón de ser de destinos turísticos debe ir ligada a promover la calidad de vida en las localidades, por eso se debe garantizar que el turismo no genere impactos negativos y aquí es donde cabe la necesidad prioritaria de trabajar en el ordenamiento de los territorios”, indicó Valenti. La especialista explicó que tras ordenar los territorios, Nicaragua puede ampliar y diversificar aún más su oferta turística. “Tenemos que identificar cuál es la vocación del territorio. Algunas tendrán mayor vocación para actividades de cultura, otras de historia, otro sector es el ecoturismo, otro lo agrario, etc., partiendo de eso estructuramos la oferta y podemos lograr así mayor pernoctación del visitante”, aseguró Valenti. ELEVAR EL GASTO Por su parte Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur), comentó que con una mayor oferta de turismo podría lograrse un incremento del gasto promedio de los turistas y de su estadía. “El valor del patrimonio cultural y religioso son temas que debemos cuidar para que las ciudades se vuelvan atractivas y no solo ofrecer sol y playa, creo que Nicaragua tiene un gran potencial con muchas ciudades atractivas”, destacó Torres. Torres puso el ejemplo de la ciudad capital. “Managua nunca fue un destino turístico, pero ahora con el Salvador Allende, el paseo Xolotlán, la Avenida de Bolívar a Chávez, son ejemplo de cómo las ciudades se pueden convertir en destinos turísticos, pero para eso hay que hacer inversión y el Gobierno ha hecho lo suyo en algunas ciudades”, indicó. Un equipo de docentes y estudiantes de la carrera de Turismo, de la UCA, trabajó durante tres meses una propuesta de tres circuitos turísticos para el municipio de Catarina, Masaya, con su plan de marketing, aprovechando que la municipalidad a través de la ruta colonial y de los volcanes busca cómo ampliar su oferta y hacerla más integrada. Actualmente la mayor carga de visita de turistas en este municipio la recibe El Mirador, pero el equipo de la UCA logró definir otros circuitos incluyendo a cuatro comunidades: Pacaya, Diriomito, Plan de la Laguna, Valle de la Laguna y el casco urbano. HAY POTENCIAL Agregó que la mayor parte de los departamentos del país tienen diversidad de recursos, en los que hay mucho potencial para desarrollar turismo en zonas de naturaleza dirigida a segmentos de los que buscan la aventura, lo rural, lo agrario, el ecoturismo, la cultura o la historia. “El hecho es de que los segmentos se vayan subdividiendo y tengamos más variedad de visitantes queriendo hacer diferentes cosas. Eso permite ampliar la oferta y romper esa estacionalidad que afecta y que disminuye muchas veces los ingresos de las empresas turísticas”, aseveró Valenti. END