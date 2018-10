08, Mayo, 2015 08, Mayo, 2015 1:56 a.m. 1:56 a.m.

CONFIDENCIALIDAD DE USUARIOS AMENAZADA CON ANTE PROYECTO DE LEY DE INTERNET

Sin duda, un sistema desarrollado de banda ancha a nivel nacional beneficiaría a múltiples sectores porque significaría que el país entero gozaría de un servicio de internet diez veces más rápido que el actual. Sin embargo, el ingeniero Norman García, especialista en Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, considera que el anteproyecto de Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha –tal como está redactado actualmente— amenaza la confidencialidad de la información de los usuarios del internet. El artículo 17 del anteproyecto de ley manda a crear el “punto de Intercambio de tráfico nacional y público de Nicaragua, bajo la operación de la Empresa Estatal de la Red de Banda Ancha”. Es decir que se crea una especie de puesto de despacho central, donde todos los operadores de internet deberán conectarse para luego poder acceder a internet, y por lo tanto todos los datos e información de sus usuarios que navegan tendrán que pasar primero por una institución estatal. En la misma ley, el Estado establece que es responsabilidad del proveedor de internet asegurar la privacidad de la información de sus usuarios. “Esto yo lo podría entender como que si yo (como Estado) reviso información tuya, porque tu información va a pasar por mi organismo estatal, al final no es problema mío, porque mi ley dice que el operador es el responsable de proteger tu información”, expresó el especialista informático. Agregó que en su opinión, este punto de interconexión o intercambio nacional es un punto muy crítico, por lo tanto debería ser manejado por una institución multisectorial integrada por el Estado, empresa privada y sociedad civil. “Actualmente muchas empresas no manejan su información local, sino que tienen sus servidores en Estados Unidos, en Europa, fuera de Nicaragua, pero con esta ley, todos tus datos, todo lo que montés en tu sitio a nivel local tendrá que pasar antes por Telcor, por un mandato de ley, porque será el punto de interconexión nacional”, explicó García. BENEFICIO A USUARIOS A rasgos generales, el proyecto de ley, según García, beneficia a los usuarios y perjudica las actuales ganancias de las operadoras telefónicas. “En la ley se habla de una reducción de hasta un 50% del impuesto selectivo de consumo en equipos celulares, en routers, en tablets y terminales, para que los usuarios tengan acceso a equipos de manera más económica”, enfatizó García. Un punto a destacar de la ley según el especialista, es que promueve la neutralidad de la red, lo cual se refiere a no favorecer o a no dar preferencias en el uso de las comunicaciones en internet, a determinados sitios, programas o protocolos. “Por ejemplo, las dos operadoras telefónicas actualmente no basan su operatividad bajo este término de neutralidad en la red porque tienen las promociones de entrar gratis a sitios como facebook, whatsapp o twitter, dejando fuera a otros programas como Viber, Line, MySpace, etc. En eso la ley es moderna”. García señala que en una red abierta no debe haber favoritismo sobre ninguna plataforma, sino que el acceso a internet debe ser neutral y debe darle el mismo derecho a todos los sistemas. END