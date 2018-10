19, Mayo, 2015 19, Mayo, 2015 1:51 a.m. 1:51 a.m.

PRECISAN NUEVOS PRECIOS DEL PASAJE

A pesar que desde el jueves de la semana pasada el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) informó que el precio del pasaje intermunicipal sufriría un incremento a partir del sábado 16 de mayo, fue hasta ayer que esta cartera presentó el nuevo pliego tarifario para las 573 rutas existentes en Nicaragua. Se espera que a partir de ahora se eviten cobros de más en perjuicio de los usuarios tal y como ocurrió el sábado, debido a que muchos transportistas no tenían la variación del precio. Este hecho provocó que se cobrase un precio mayor en algunos corredores, según algunos usuarios consultados por El Nuevo Diario, principalmente las unidades que prestan el servicio ordinario que aún no habían recibido la notificación con el nuevo precio. Caso Por ejemplo, en la resolución presentada el viernes al sector transporte por el MTI se establecen precios diferenciados para algunos destinos que forman parte de un mismo corredor, tal es el caso de Diriamba-Managua, el cual es cubierto por las unidades que viajan desde la capital hasta Jinotepe. “El precio establecido para Diriamba quedó en 30 córdobas, pero para quienes viajen hasta Jinotepe será de 32 córdobas”, declaró el viernes pasado Juan Ramón Munguía, delegado del MTI para Managua. No obstante, usuarios refirieron que en este corredor durante el fin de semana se estuvo cobrando indistintamente los 32 córdobas. Es una situación que para Juan Carlos López, del Centro Jurídico Social de Defensa de los Consumidores, se podría evitar si tanto el MTI como los usuarios desempeñaran un rol más beligerante. “Siempre se dan este tipo de abusos, se aprecia en los llamados ‘incrementos técnicos’ en los turnos nocturnos, los días feriados, o en circunstancias como esta en la que se ha autorizado esta alza de transporte”, sostiene López. Para el defensor de los consumidores la solución no está solo en la denuncia pública por parte del usuario ante las instancias del MTI, sino que esta instancia aplique verdaderas sanciones para los transportistas. “El usuario siempre se queja sobre la mala calidad del servicio, los cobros excesivos y el maltrato del que son parte, pero ¿a cuántas unidades se les ha retirado la concesión?, el MTI debe ser más beligerante”, expresó. Presentarán recurso Por ello, esta organización presentará mañana un recurso de amparo en contra de esta resolución que aprueba el incremento en el pasaje intermunicipal, ya que según López esta no tiene sustentos técnicos para que dicha alza fuera aplicada. “Este incremento no tiene un asidero técnico o económico que lo justifique, porque en la resolución del MTI no lo explica, simplemente te dice que ha sido alcanzada por un acuerdo entre el gremio y los transportistas, no te argumenta razones de peso sobre gastos de operación por ejemplo”, refirió López. Según el defensor, el recurso que presentarán está fundamentado en la Ley de Amparo y sus reformas (Ley 49), al cual se puede recurrir cuando se considere que puede procederse contra toda ley u omisión de cualquier funcionario o autoridad que infrinja derechos y garantías contenidos en la Constitución Política. “Esperamos que con este recurso de amparo pueda quedar sin validez este incremento al menos durante el tiempo que demore la respuesta a la resolución, que son aproximadamente diez días”, dijo López. END