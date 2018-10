HOMBRES PIDEN MÁS SUBSIDIO

LAS VÍCTIMAS

Causas

IMPACTO FINANCIERO

El año pasado dos tercios de los accidentes laborales reportados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) lo sufrieron los hombres; mientras que un tercio fueron mujeres, de acuerdo con estadísticas oficiales. Esos accidentes y sus correspondientes subsidios, costaron al Estado C$99 millones de forma directa. Los datos, a juicio del especialista en seguridad social Manuel Israel Ruiz, son preocupantes, pues reflejan que la ocurrencia de accidentes laborales en Nicaragua supera el 5% de los asegurados, pese a que nivel mundial se considera normal una tasa del 3%. Las cifras oficiales le dan la razón a Ruiz. Según el anuario estadístico del INSS del año pasado, los accidentes de trabajos reportados sumaron 37,208, lo que representa un incremento del 4.6% en comparación al año 2013. El especialista agregó que “desde el punto de vista jurídico, el artículo 82 de la Constitución Política establece en el numeral cuatro que los riesgos profesionales tienen como fundamento que exista la prevención, de igual manera la ley del Seguro Social lo incluye, lamentablemente esto no se cumple”, afirmó Ruiz.El año pasado, un total de 24,078 hombres sufrieron algún percance en el desempeño de sus funciones o alguna enfermedad. La cifra representa casi el doble de lo reportado por las mujeres: 13,130 accidentadas. “La mayor proporción de accidentes ocurre en el lugar donde el asegurado desempeña su trabajo, correspondiendo a este grupo el 73.3% del total de casos reportados. Además, encontramos una mayor frecuencia de eventos reportados, tanto accidentes de trabajo como enfermedades profesionales, en el sexo masculino, representando estos el 64.7% de los casos”, se lee en el documento oficial. La industria manufacturera, los sitios de administración pública, el sector agrícola (incluido ganadería, caza y silvicultura) y el comercio al por mayor y menor fueron los sectores en los que mayor casos de accidentes y enfermedades se registraron. De acuerdo con el reporte del INSS, Managua, Chinandega y León son los departamentos donde los reportes de accidentes superan los 2,000 casos; mientras que la Región Autónoma del Caribe Norte es la que reporta menores accidentes. “Managua (19,744), Chinandega (3,273) y León (2,342) son los únicos departamentos que superan los 2,000 casos (de accidentes); además existen 5 departamentos en los que el número es superior a 1,000 casos reportados, sin embargo el departamento de menor ocurrencia es RACN (213)”, señala el documento. “Estos departamentos registran la mayor accidentalidad, porque es donde están más del 70% de los cotizantes del país”, explicó Ruiz.Pero ¿a qué se debe que la mayor parte de los accidentados sean hombres? Ruiz mencionó que aunque no ha estudiado el fenómeno de una manera científica, la prevalencia de la accidentalidad en el sexo podría estar vinculada a elementos exógenos y culturales. “Digamos que el hombre tiene tres aspectos en contra. Primero, considera que tiene mayor dominio y confianza sobre el trabajo que desempeña. Eso incide en el segundo aspecto: querer hacerlo todo más rápidamente. Y un tercer aspecto se conecta con el hecho que la mayor incidencia de la accidentalidad ocurre aproximándose el fin de semana”, aseveró Ruiz. La mujer, a juicio del especialista, tiende a ser un poco más moderada en su desempeño laboral, aunque esto no necesariamente la hace exenta a sufrir algún tipo de percance durante su jornada.La atención para asegurados que sufrieron algún tipo de percance laboral representó para las finanzas del INSS un desembolso de C$99 millones, es decir, un incremento del 10.6% con respecto a lo pagado durante el año 2013 por parte de la institución. Lo anterior, dijo Ruiz, refleja que la incidencia de los accidentes no se ha considerado por parte del Estado como un aspecto integral. Según él, en Nicaragua la tasa de la accidentalidad supera el 5%, cuando el estándar mundial para los accidentes laborales es de 3%. “Es decir, de los 725,000 empleados afiliados al INSS, tan solo en el año 2014 hubo como 37,000 que tuvieron algún tipo de accidente laboral que demandó subsidio, cuyo promedio ronda entre 14 y 15 días por asegurado, los cuales son compensados”, mencionó Ruiz. Explicó que, de acuerdo con fórmulas estadounidenses, por cada dólar que el Estado invierte en un subsidio se desembolsan 10 dólares indirectos. “Aunque los europeos dicen que son 20 dólares, yo opto por el estándar más bajo, eso significa que aquí se pierden más de 50 millones de dólares en concepto de costos directos e indirectos, pero además si usted se fija aquí fallecieron más de 120 personas producto de la accidentalidad, de tal manera que los accidentes de trabajos ya se pueden considerar como un problema de salud nacional que debe ser atendido con la mayor urgencia por parte del Estado”, argumentó Ruiz. FUENTE EL NUEVO DIARIO