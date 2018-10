CÚPULA EMPRESARIAL ESPERA QUE DISMINUYA LA TARIFA ELÉCTRICA

2:20 a.m.

SUBSIDIO INDEFINIDO

La Ley de Variación de la Tarifa de la Energía Eléctrica al Consumidor mantiene que del total ahorrado por la baja de los precios del petróleo, un 35% sería dirigido a la reducción de la tarifa eléctrica.

Buscan energía más barata para Enacal

La cúpula empresarial nicaragüense espera que para finales de este año o inicios del próximo, la tarifa de energía eléctrica se reduzca una vez más para lograr que las empresas sigan siendo competitivas a nivel centroamericano. “Estamos esperando que a finales de (este) año o el próximo así como se ha garantizado el subsidio para la gran mayoría de la población podamos ver también bajar las tarifas de energía una vez más, para beneficio de los sectores que estamos produciendo en este país”, indicó José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). En el país son alrededor del 80% los clientes domiciliarios que consumen 150 kilovatios/hora al mes o menos y que por tanto reciben subsidio energético. Hasta marzo pasado, según datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo, Económico y Social (Funides), el ahorro en la facturación por generación energética significó unos US$60 millones debido a la caída del precio del crudo y sus subproductos. “Nosotros tenemos que reconocer que el 80% de los consumidores del país están recibiendo ese subsidio, sigue siendo, sin embargo, una prioridad para el sector nuestro, que el otro 20%, que consumimos el 70% de la energía, tengamos tarifas competitivas que nos permitan atraer inversiones para seguir generando empleos”, señaló Aguerri.En abril de este año el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) anunció una reducción de entre ocho y diez por ciento en la tarifa de energía eléctrica para todos los sectores.También en marzo, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica al Consumidor, que estableció mantener permanentemente el subsidio al 80% de los usuarios que consumen 150 kilovatios/hora al mes o menos. El Jefe de la Bancada Sandinista, Edwin Castro, reiteró ayer que el subsidio de la tarifa energética para los usuarios que consumen de 0 a 150 kw/h continúa congelado de manera indefinida por ley.“Se hizo esto, porque con la bajada del petróleo, puede bajar la tarifa, como ahora, de hecho ha bajado, para los consumidores”, argumentó Castro. El diputado explicó que cuando se hizo la reforma de la distribución del ahorro se congeló el monto del subsidio, no la tarifa. “Si yo tengo congelada la tarifa, no puedo trasladarle ningún beneficio al consumidor, por la baja del petróleo; entonces lo que se congeló, y está congelado por ley, es el monto del subsidio”, señaló el legislador. Según Castro, la iniciativa del Ejecutivo “puede ser” introducida ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional “esta semana”. Sin embargo, no especificó el día.El jefe de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, reveló que en la iniciativa de reforma a Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica se estudia la posibilidad de beneficiar a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal). “Acordate que los precios que pagamos por el servicio de agua es un promedio de canasta, entonces, estamos viendo si se destina a una hidroeléctrica para que venda directo a Enacal, lo que ayudaría a bajar los costos de energía que tiene esta institución, el cual es bastante”, valoró el legislador. Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), el precio promedio de la energía eléctrica que Enacal utiliza para el bombeo del agua potable es de C$4.45 por kilovatio/hora, el cual ha logrado reducirse en al menos el 17.9% desde enero pasado, cuando el precio era de C$5.25. En tanto, el precio de la energía eléctrica que utilizan los productores para irrigación se ha reducido hasta en un 19.4% desde enero hasta junio, al pasar de C$4.86 a C$4.07 por kilovatio/hora. Fuente: END