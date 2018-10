04, Septiembre, 2015 04, Septiembre, 2015 4:34 a.m. 4:34 a.m.

AGRICULTORES Y GANADEROS TEMEN QUE EL NIÑO SE INSTALE EN NICARAGUA

None

Representantes de agricultores y ganaderos expresaron su preocupación respecto a la eventual llegada del fenómeno El Niño a finales de ese año, pues refieren que los pronósticos indican que este fenómeno entraría en octubre y se extendería hasta el primer trimestre del 2016. En el país se cosecha en tres subciclos: primera, postrera y apante, y según los productores, si los pronósticos se cumplen, se podrían ver afectados los subciclos de postrera y apante por la falta de lluvias. “Si de repente se pone bravo El Niño y no nos trae lluvias sí nos va a afectar, pero nosotros no somos pesimistas para pensar que nos va a pasar lo más trágico. Pensamos en que las cosas se van a mejorar”, expresó Álvaro Fiallos, presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (Unag). Por su parte, Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) expresó que hay “mucha preocupación con el comportamiento del invierno”. Apuntó que en Chinandega, por ejemplo, no llovió suficiente en el subciclo de primera y temen que sea igual en el de postrera. Recordó que en los subciclos de postrera y apante es cuando se cosecha más frijol y en el de primera cuando se cosecha más maíz. “Entonces, si no nos llueve puede haber una afectación muy grande en la producción de granos básicos”, afirmó. Healy también señaló que en el sector ganadero prevén que podría haber falta de alimentación para el ganado, pues si no llueve lo suficiente habría problemas en la producción de pastos y rastrojos de sorgo. En tanto, Dennis Meléndez, coordinador de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo, refirió que “El Niño como evento recurrente se presentaba en esta parte del mundo cada nueve o doce años (pero) ahora el fenómeno aparece en ciclos de vida más cortos entre tres y cinco años”. END