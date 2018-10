22% DE NICAS GOZAN DE UN TRABAJO PLENO POR ENCIMA DEL SALARIO MÍNIMO

2:34 a.m.

None

También Funides revela que los tres principales sectores económicos que brindan más empleo pleno son el agropecuario (31%), el comercio (21%) y la manufactura (11%).

Solo dos de cada diez trabajadores nicaragüenses gozan de un empleo pleno, según el II Informe de Coyuntura Económica que publica la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). “El 22.5% de la población en edad de trabajar estaba plenamente empleada y el 77.5% está de alguna forma en empleo no pleno”, destaca el informe de Funides. Las personas que gozan de un empleo pleno —de acuerdo con el Funides— son todas aquellas en edad de trabajar que, durante un período de referencia, se dedican a alguna actividad (para producir bienes y servicios o prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios). Todo lo anterior por lo menos durante 40 horas a la semana con un salario por encima del mínimo legal.“El único grado de escolaridad que garantiza tener muy buenas oportunidades de tener un empleo pleno es la maestría con casi 75% de los masters en un empleo pleno”, afirmó Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides. Asimismo, las personas que tienen un nivel de escolaridad de técnicos superiores y medios tienen hasta un 48 y 44%, respectivamente, de conseguir un empleo pleno, mientras que quienes no poseen ningún grado de escolaridad tienen menos probabilidades de obtener un empleo pleno. Por ejemplo, solo tres de cada diez nicaragüenses con formación de técnico básico tienen la oportunidad de conseguir un empleo pleno y solo dos de cada diez bachilleres consiguen esa oportunidad.Los sectores económicos que más brindan empleo pleno a sus colaboradores —según Funides— son administración pública y defensa con un 87.6%, salud con 74.8%, educación y el sector financiero con un 70.1 y 66.5% de empleados plenos. El sector que menos empleo pleno ofrece es el de hoteles y restaurantes, pues apenas 1.6 personas por cada diez tienen acceso a este tipo de trabajo. Le sigue el sector de gas, electricidad y agua donde el 81% de sus trabajadores no gozan de un empleo pleno. “En el sector comercio vemos que apenas 2.3 personas por cada 10 tienen un empleo pleno y en construcción este porcentaje se eleva a 2.8 personas por cada 10”, destaca el informe de Funides. Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) indican que el sector que más empleados formales tiene es el de servicios comunales, sociales y personales con un total de 253,915 empleados asegurados con un salario promedio de C$9,428 mensuales hasta junio pasado. En tanto los sectores de salud y educación, que brindan empleo pleno a siete de cada diez de sus empleados, tienen a 18,728 y 50,316 trabajadores asegurados, respectivamente. Otro de los hallazgos del estudio es que los hombres son quienes tienen más posibilidades de conseguir un empleo pleno con un 32% frente al 14% de las mujeres. Fuente: END