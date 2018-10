07, Septiembre, 2015 07, Septiembre, 2015 7:22 a.m. 7:22 a.m.

INTUR FINANCIARÁ PROGRAMAS TURÍSTICOS QUE IMPULSEN RUTA DEL CAFÉ

El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) junto a la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y el Centro Empresarial Pellas, dieron a conocer el lanzamiento de Bonos Turísticos para unos 380 micros, pequeñas y medianas empresas ubicados dentro de los atractivos de la Ruta del Café. El lanzamiento de los Bonos Turísticos se realiza en el marco del modelo de diálogo, alianza y consenso con la empresa privada, además del apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo que está aportando fondos por 670 mil dólares, de los cuáles 400 mil serán para financiar los proyectos que promuevan los micros, pequeños y medianos negocios. Anasha Campbell, codirectora del INTUR, explicó que se está realizando el lanzamiento de la segunda fase de la Ruta del Café, que contempla apoyar los micros, pequeños y medianos negocios turísticos. Los bonos turísticos contemplan un financiamiento entre los 1,200 y 2,000 dólares a cada solicitante, el que deberá aportar un 20% del monto en efectivo o en especie. Los interesados en aplicar o solicitar estos bonos turísticos tienen que acercarse a las delegaciones del INTUR en Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Madriz y Estelí. Entre los principales requisitos para acceder a este programa, se encuentran ser micro, pequeño o mediano negocio, que presten servicios de alimentación, hospedajes, artesanías y otros. No se requieren que estén inscritos en el INTUR, pero que estén comprometidos a elevar la calidad del servicio que ofrecen y se priorizará a aquellos que no hayan recibidos fondos de otro programa público o privado relacionado a la actividad turística. “Buscamos llegar a más de 380 protagonistas de los cinco departamentos que conforman la Ruta del Café. Esto respalda el compromiso que como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del INTUR tenemos con elevar la calidad y la competitividad de la oferta turística de nuestro país”, dijo Campbell. Proyectos ecológicos Estos bonos turísticos podrán utilizarse para la construcción de cocinas y hornos ecológicos, sistemas de iluminación por sistema fotovoltaico, frezeer solar, sistema de recolección de lluvia y filtro para potabilizar agua, inodoros y pozos sépticos. Silvia de Levy, presidenta de CANATUR, aseguró que este programa vinculado a la Ruta del Café, pudo ser posible gracias a la firme alianza que existe entre el gobierno y la empresa privada. “Estamos muy contentos que estos bonos lleguen a su culminación y no vamos a dejar solos a las personas que sean favorecidos con estos bonos”, agregó Levy. El señor Antonio Lacayo, Director del Centro Empresarial Pellas, manifestó que esta institución reconoce que Nicaragua tiene un enorme potencial turístico y en ese sentido, están enfocados a promover los pequeños y medianos negocios ubicados en las diferentes rutas promovidas por el INTUR. “Nicaragua tienen un enorme potencial, pero para poderlo aprovechar necesitamos que las empresas pequeñas, medianas y grandes que se dedican a esta actividad tengan las herramientas necesarias para brindar un servicio de calidad, porque cada vez más el turista exige calidad”, dijo Lacayo. Ian Coronel, Gerente de Turismo del Centro Pellas, manifestó que apoyaran brindando asesoría a los dueños de estos negocios, a fin que puedan fortalecer sus capacidades de atención a los turistas. “Este es un esfuerzo del gobierno liderado por el INTUR y quien es el que va a llevar la cara, por supuesto en el marco del modelo de dialogo y alianza que ha establecido el gobierno, para mejorar la capacidad de muchos protagonistas que no han encontrado esa mano amiga que les permita mejorar la calidad de sus servicios”, indicó Coronel. 19 Digital