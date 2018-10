DESEMPLEO Y COSTO DE VIDA PREOCUPA A MITAD DE POBLACIÓN NICA

2:17 a.m.

Camino correcto

Los desafíos

Tres de cada diez nicaragüenses considera que la economía de su familia está mejor que hace un año, no obstante el desempleo y el costo de la vida siguen siendo sus principales desafíos, según la última encuesta de opinión pública que la firma CID Gallup Latinoamérica realizó en la primera semana de septiembre en todo el territorio nacional, con excepción de Corn Island. El sondeo indica que una tercera parte de los entrevistados ve la situación económica de su familia mejor que hace un año. El 32% de los encuestados considera que la economía familiar es mejor que hace un año. En mayo pasado solamente el 21% de los entrevistados tenía esa percepción, es decir que en los últimos cuatro meses se registra una mejoría en este indicador en 11 puntos.El sector poblacional que se declara sandinista son los más optimistas sobre este tema en comparación con otros entrevistados.Ante la pregunta ¿cómo cree que va el país?, hay más entrevistados que responden que se avanza por el camino correcto. El 52% cree que Nicaragua va por el camino correcto, mientras que el 29% considera que va por el rumbo equivocado. “Los seguidores del partido de gobierno son los entrevistados que manifiestan que su situación financiera ha mejorado en los últimos meses”, destaca el director regional de CID Gallup Latinoamérica, Luis Haug. Las opiniones sobre este tema se han mantenido estables en los últimos tres años, ya que en 2013 el 54% consideraba que el país iba por el rumbo correcto, luego en 2014 el porcentaje se mantuvo en un 51%.El 40% de los encuestados por CID Gallup considera que la falta de empleos es su principal problema, mientras el 9% señala el alto costo de la vida como el mayor desafío, y otro 13% indica que la sequía está impactando, especialmente en el sector agrícola. Para las familias nicaragüenses, según 35% de encuestados, la mayor inquietud sigue siendo el costo de cubrir necesidades básicas, ya sea porque el jefe del hogar no tienen trabajo (17%) o resiente la falla constante en el suministro de agua potable (10%). “En el hogar el principal problema no es el desempleo, sino el costo de la vida”, destacó Luis Haug. Los resultados de la encuesta también indican que quienes más resienten el costo de la vida y en especial de la canasta básica son los residentes de las ciudades cabeceras de los departamentos. La encuesta de CID Gallup Latinoamérica se realizó del 1 al 7 de septiembre y tiene un margen de error estimado +/-2.8 puntos y un nivel de confianza del 95%. END