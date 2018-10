24, Septiembre, 2015 24, Septiembre, 2015 9:25 a.m. 9:25 a.m.

EL PETRÓLEO CIERRA EN LEVE ALZA EN NUEVA YORK

El petróleo subió levemente el jueves en Nueva York en un mercado en calma que se mantiene en los mismos niveles desde comienzos de mes. El barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en noviembre subió 43 centavos a 44,91 dólares tras perder casi dos dólares el miércoles. En el mercado de Londres, el barril de Brent para entrega en novienbre ganó 42 centavos a 48,17 dólares. "No hay nada muy entusiasmante" en esta pequeña alza, dijo Bart Melek, de la firma TD Securites. "Si se precisara una explicación, diría que esta vinculada a que el mercado está muy inestable" añadió. Tras caer durante el verano boreal a sus niveles más bajos en seis años lastrado por una elevada oferta, los precios se orientaron levemente al alza para oscilar en torno a los 45 dólares en Nueva York desde comienzos de este mes. "La amplia aversión al riesgo" tras la baja del miércoles frenó un alza mayor este jueves, remarcó Matt Smith, de ClipperData. La bolsa de Tokio, Wall Street y las bolsas europeas se orientaron al rojo debido a la incertidumbre sobre el futuro económico mundial. Además en Estados Unidos los indicadores divulgados, entre ellos el de la baja de los bienes duraderos en agosto, no generaron mucho interés "Seguimos pensando que la relativa debilidad de los indicadores, que se traduce también en una debilidad de las bolsas y materias primas, constituye un riesgo de baja", comentó Tim Evans, de Citi. "La caída de las ordenes de compra de bienes duraderos en Estados Unidos en agosto es un nuevo signo de que la demanda mundial no está creciendo", precisó. END