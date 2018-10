01, Octubre, 2015 01, Octubre, 2015 5:24 a.m. 5:24 a.m.

DECRETO DE TELCOR ENCARECERÍA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA CON NUEVOS COBROS

Sin consultar al sector privado y a través de un acuerdo administrativo publicado el pasado 22 de septiembre, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicación (Telcor) estipuló nuevos cobros a los operadores y consumidores del sector, encareciendo principalmente la inversión en infraestructura para expandir la cobertura de los servicios tecnológicos. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) advirtió que dicho acuerdo, en caso que se implemente, provocará incrementos de precios a todos los usuarios del servicio de telecomunicaciones, desde la telefonía móvil hasta los que tienen televisión por suscripción y el internet. En el acuerdo administrativo 003-2015 publicado en La Gaceta número 178, el ente regulador también estableció por primera vez el cobro por el uso de la banda 700 mhz para la transmisión de datos en las zonas rurales, encareciendo así los costos de las empresas de telecomunicaciones de llevar sus servicios tecnológicos a esas áreas del país. En relación al aumento en los costos de inversión, especialistas en telecomunicaciones consultados por LA PRENSA, explicaron que, por ejemplo, se ordenó el cobro de un mil dólares por la instalación de cualquier soporte (o base) para poner antenas sin importar el tamaño. “Con los nuevos costos, por ejemplo la instalación de una torre en el campo (área rural) cuesta lo mismo que instalarla en la ciudad (área urbana); es indudable que un gerente decidirá instalar en la ciudad en donde tiene mayor posibilidad de negocios que en el área rural”, precisa una de las fuentes. Igualmente antes las empresas pagaban unos 250 córdobas por derecho de inspección para verificación del mantenimiento del estado de las torres para antenas, pero ahora se cobrará cien dólares. El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, quien lamentó ayer que una vez más Telcor impuso medidas sin previa consulta al sector privado, dijo que dicho acuerdo “lo que viene a hacer es encarecer los costos, nos hace anticompetitivos (…) y lo que se está haciendo es encarecer el internet para todos los ciudadanos, lo que se hace es encarecer el acceso de la televisión por suscripción y si se llega a aplicar las tasas que están en este acuerdo, esto va a encarecer completamente a todos los ciudadanos del país el uso de la tecnología porque esto obviamente se tiene que trasladar al consumidor final”. EL COBRO DE LOS MIL DÓLARES En el caso del cobro de mil dólares por cada soporte tipo mástil, Aguerri dijo que preliminarmente estimaba en no menos de cinco millones de dólares adicionales para todas las empresas de telecomunicación. Para algunos especialistas, que prefirieron no ser citados, si bien las empresas de telefonía móvil grandes pueden absorber esos incrementos a través de la eficiencia tecnológica (uso de redes más modernas), “si se tenía planes de traspasarlas a las tarifas, ya con esto seguramente ya no lo van hacer, porque el ahorro seguramente se lo va comer el costo regulatorio”. LA PRENSA envió consultas a Claro y Movistar, pero no les fue posible obtener la posición de cada una de las empresas. Aguerri adelantó ayer que introducirán en Telcor un recurso de revisión del mismo y llevarán el caso al Gobierno directamente. Entre las justificaciones de Telcor para los ajustes, está el mayor número de usuarios de los servicios de transmisión de datos e internet, eso ha propiciado mayores ingresos a los operadores y más gastos en la administración, supervisión y monitoreo por parte del regulador. Fuente: LA PRENSA