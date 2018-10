WANG JING ENFRENTA LA MAYOR PÉRDIDA DE SU FORTUNA

2.015 Patrimonio Neto Declinación de Wang

El multimillonario chino que usa su fortuna personal para ayudar a financiar al rival nicaragüense del Canal de Panamá con un costo de US$50.000 millones se ha estrellado contra la realidad más amarga de los mercados bursátiles en la segunda economía más grande del mundo. El empresario de las telecomunicaciones, Wang Jing, de 42 años, era una de las 200 personas más ricas del mundo con US$10.200 millones en el pico máximo de los mercados chinos en junio, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Desde entonces, su patrimonio neto cayó hasta US$1.100 millones.Su caída del 84 por ciento hasta el momento en lo que va de 2015 es la peor registrada por el índice, que provee una clasificación diaria de las 400 personas más ricas del mundo. Ivan Glasenberg, el máximo responsable ejecutivo de Glencore Plc, con sede en Baar, Suiza, tuvo el segundo porcentaje de declinación, cayendo 66 por ciento hasta US$1.800 millones. Wang es dueño del 35 por ciento de la empresa cotizada en bolsa Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co., que se desplomó junto con los mercados bursátiles de China. El fin de una limitación legal sobre 51 por ciento de sus acciones el 10 de septiembre desató una caída aún mayor que llevó a Xinwei a una derrumbe de 57 por ciento este año. Él prendó acciones de Xinwei valorizadas en US$2.400 millones en julio que fueron eliminadas del cálculo de su patrimonio neto. Detrás de Wang y de Glasenberg están el operador de casinos de Hong Kong, Lui Che-Woo y el comerciante minorista mexicano Ricardo Salinas, ambos con caídas de 47 por ciento. Hasta el momento los que más han caído en dólares son el tercero y el cuarto más ricos del mundo. Carlos Slim, el número 4, perdió US$14.200 millones, o sea 20 por ciento de su patrimonio neto. Warren Buffett quedó con US$12.500 millones más abajo, una caída de 17 por ciento. Los 400 multimillonarios del índice perdieron un total de 4,2 por ciento de su patrimonio neto este año.A HKND Group, la empresa de capital cerrado de Wang, le fue otorgada la concesión del canal de 170 millas (274 kilómetros) a 50 años por el gobierno del presidente Daniel Ortega en 2013. El multimillonario dijo en una conferencia de prensa televisada en diciembre de 2014 en Nicaragua que estaba empeñando fondos personales en el proyecto, y que hasta el momento ha desembolsado unos US$500 millones de su propio dinero, dijo Peng Guowei, vicepresidente ejecutivo de HKND, al medio estatal chino Xinhua el 7 de septiembre.“El revés de fortuna en los recursos financieros del Sr. Wang tendrá impacto en cómo y si el canal puede construirse y se construirá”, dijo Daniel Wagner, máximo responsable ejecutivo de Country Risk Solutions y ex gerente nacional de riesgo en General Electric Co. “Yo supongo, teniendo en cuenta los giros financieros de este año en China, que el gobierno también se está preguntando si el canal es una propuesta viable”. La compañía dijo que pese a los contratiempos económicos y a las protestas locales contra la construcción del canal, el proyecto avanza. “No tengo ninguna duda de que antes de que la construcción comience se habrán implementado todas las disposiciones financieras apropiadas”, dijo Bill Wild, asesor principal de HKND por el canal, en una respuesta a preguntas por correo electrónico. Representantes de la empresa Xinwei se negaron a hacer comentarios sobre las inversiones personales de Wang y rechazaron una solicitud de entrevista con Wang. Un correo electrónico de septiembre ligado a HKND dijo que los fondos recaudados de las acciones comprometidas con Xinwei se utilizaron para "inversiones personales" de Wang y no para el proyecto del canal, sin dar más detalles. Wang también está financiando proyectos sin relación - en algunos casos con los asociados - incluyendo un puerto de aguas profundas en Ucrania.HKND dijo en el e-mail de septiembre que está reuniendo un grupo de inversores para respaldar el esfuerzo con planes de vender acciones, posiblemente una oferta pública inicial, y que va a reforzar el financiamiento para el canal al "poner en juego nuestra imaginación y la creatividad ". Wang no ha señalado si los bancos podrían ayudar con el financiamiento.Francisco Mayorga, un economista que fue presidente del Banco Central de Nicaragua en la década de 1990, dijo que HKND con el tiempo será capaz de recaudar los fondos una vez que los estudios de ingeniería y de impacto sean completado. HKND dijo en un correo electrónico de agosto que comenzaría a buscar ofertas en el diseño final del canal después de que el gobierno de Nicaragua apruebe la revisión ambiental. "Wang probablemente será capaz de encontrar suficientes empresas capitalistas para poner en marcha el proyecto y recurrir a los recursos de uno de los bancos de inversión más importantes del mundo para estructurar una oferta que le pueda permitir levantar el resto de los fondos en una combinación de equidad y deuda ", dijo Mayorga, quien es asesor de la junta directiva del Banco Interamericano de Desarrollo.