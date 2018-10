HKND: 'CANAL DE NICARAGUA SE REALIZARÁ'

30 compañías o más posee “alrededor del mundo” el empresario Wang Jing, según el vicepresidente de HKND, Kwok Wai Pang.

El viernes reciente, varios medios de comunicación divulgaron que el presidente y director ejecutivo de la concesionaria china del proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, Wang Jing, perdió al menos el 84% de su fortuna, según reportes del mercado bursátil. Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de HKND, Kwok Wai Pang, asegura que tal disminución no ha sucedido y por lo tanto no hay ningún efecto sobre el desarrollo de la megaobra de 50,000 millones de dólares que se realizará en Nicaragua. Por el contrario, Pang sostiene que ya hay inversionistas interesados en el proyecto, cuyas identidades revelarán en “el momento preciso”. Además, destaca los avances en diferentes estudios que se realizan sobre el mismo y subraya la importancia de sus consultas. “Queremos mostrarle al mundo que el proyecto es transparente”, dice el alto funcionario.Por el momento hemos iniciado a realizar los estudios del canal de manera aérea. Infortunadamente, tal como todo el mundo sabe, ha habido un accidente en el que ha perdido la vida un joven piloto y cuya pérdida no será en vano, sino que más bien dará mayor impulso para que HKND concrete el proyecto del canal y así el aporte de este trágico percance no sea olvidado. Ahora, volviendo a su pregunta sobre lo que estamos haciendo, le comento que ahora mismo hemos dado inicio a preparar el contenido de los contratos para realizar los diseños de las esclusas. Estos contratos son muy caros y podrían ascender a 10 millones de euros. De igual manera estamos discutiendo con algunas empresas especializadas en dragado, para eventualmente iniciar las operaciones en Brito y el Caribe; el costo de estos dragados será de miles de millones de dólares. También estamos estudiando la operación del canal y los puertos. Los resultados de estos estudios nos permitirán finalizar los diseños del canal y de los puertos, por eso es que me he sorprendido de encontrarme que algunos medios están reportando que el señor Wang Jing ha perdido mucho dinero y que eso incidirá en la construcción del canal. Este compromiso (construir el canal) es enorme, hablamos de miles de millones de dólares.Algunos medios dicen que ha perdido el 90% de su fortuna, pero yo lo dudo mucho, porque esa información ha sido elaborada solamente haciendo cuenta del dinero que él ha invertido en la bolsa de valores, a través de las acciones de la empresa Xinwei. (Pero) Wang Jing posee más de 30 compañías alrededor del mundo y muchas de ellas son activos fijos, tales como una mina de oro ubicada en Camboya, la mina es un activo fijo y el valor que tiene el material no desaparecerá tan fácilmente, el señor Jing es un hombre de una visión muy amplia, especialmente en el comercio mundial. Él sabe que la economía mundial tiene sus altibajos y por eso el valor que brindan las bolsas es meramente un número. Cuando el mercado de valores es positivo tiende a generar cifras sólidas y genera que otros productos estén a la alza. Por ejemplo, que el precio del oro o del combustible sea mayor, y cuando la economía está a la baja, los activos fijos mantienen su valor, por ejemplo Xinwei mantiene sus activos en todo el mundo y eso no va a cambiar.Primeramente, la inversión en la infraestructura de la empresa de telecomunicaciones en Nicaragua es relativamente barata en comparación con lo que se requiere para el canal. Si uno es un billonario como Jing, gastar unos cuantos millones es poco, es como cuando uno de nosotros gasta unos diez dólares. Así que yo no creo que vaya a haber algún impacto.Ciertamente el costo total del proyecto será menor, y justamente ahora expertos en Hong Kong están haciendo los cálculos para determinar a cuánto podría ascender esa reducción y cuando tengamos el último resultado serán publicados. Pero continuando con mi argumento previo, con el precio bajo del petróleo es una buena oportunidad para invertir, porque el petróleo es un recurso limitado para todo el mundo y su precio seguro que subirá en algún momento. Pero entonces el problema ahora es si comprás 5,000 millones de litros de combustible, donde los almacenas, así que la mejor manera sería comprarlos y luego usarlos para el inicio de la excavación del canal y el dinero que se gaste será menor. Por eso el mejor momento para iniciar la excavación sería ahora. De igual manera este sería también el mejor momento para que países del Medio Oriente puedan utilizar sus fondos soberanos para invertir en el proyecto, países como Dubái, Arabia Saudita, porque son las naciones que tienen mucho petróleo y que podrían invertir en el proyecto…Sí, pero las normas internacionales establecen que no se debe revelar la información del inversor sin antes firmar un contrato. De esta manera se evita caer en la especulación en las bolsas de valores y por eso vamos a respetar esa norma internacional. Ahora te puedo adelantar que en Europa y Asia hay fondos de pensión y fondos soberanos que podrían invertir en el futuro en el canal, porque sería una inversión segura y los negocios de Wang Jing están presentes en todo el mundo. Por eso los rumores que dicen que China está detrás de Jing son incorrectos. Para cualquiera de los fondos antes mencionados el primer elemento que se fija es en la seguridad de su inversión en activos seguros y por eso estos tipos de fondos aún no invierten en el canal, porque aún estamos esperando la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS). Estos, aunque tengan la intención de invertir, no lo harán sino hasta que el proyecto cumpla con todos los estándares internacionales, en el aspecto social y ambiental. Ellos también consideran el bajo riesgo político del proyecto. Si la mayor cantidad de gente, a lo interno del país y a nivel internacional, apoya el canal puede tener la plena seguridad que ellos invertirán. En este sentido, en lo referido a los EIAS, los estándares internacionales establecen que sean 7 consultas las que se realicen. Nosotros hemos acordado desarrollar 9, porque queremos mostrarle al mundo que el proyecto es transparente, que consultamos a la gente, que respetamos su opinión, porque eso permitirá brindar un respaldo al canal que los inversores tomarían en cuenta, porque significaría un riesgo político menor. Estamos seguros que la población de Nicaragua va a ser beneficiada por el proyecto y lo apoyarán.Después de las consultas, el Gobierno recaba todos los comentarios que surgen de las mismas y las autoridades, especialmente Marena, los evaluará. Asimismo, el impacto social que estos tendrán, y si al final ellos llegan a la conclusión que es positivo el impacto final del proyecto, ellos darán la aprobación y según mi limitado conocimiento, el periodo para la aprobación de los EIAS es de por lo menos 15 días después de concluida la última consulta. Por otro lado, cuando hablamos de las consultas que hemos hecho a personas que serán afectadas en la ruta canalera, tal como lo comenté durante mi presentación, la ruta del canal aún puede sufrir cambios, pero tenemos que esperar lo que se obtenga con el resultado de las consultas, para así no enviar mensajes errados. Los estudios nos han dado la información de las poblaciones de la zona canalera, la estructura de las propiedades… solo que por el momento esto es confidencial. Pero ya estamos trabajando en los últimos detalles para lo que será el plan de reasentamiento para proteger al inversionista al momento de adquirir las propiedades y así no propiciar especulaciones. Ya nos ha llegado noticias que hay quienes han iniciado a comprar propiedades por donde transitará la ruta canalera, eso viene con la intención de hacer especulación. De igual manera, hemos definido un corredor de 10 kilómetros para el estudio de impacto ambiental, con el propósito que en el futuro, una vez aprobado los EIAS, se determine el mejor lugar para iniciar la excavación y para la seguridad del cauce y también para tener la seguridad de que, si algunos propietarios no cooperan, tengamos la alternativa de elegir mover el canal y evitar algunos casos extremos.Fuente: END/ Humberto Galo Romero