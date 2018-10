NICARAGUA AUMENTA LOS VOLUMENES DE EXPORTACIÓN

Decrecimiento en valor

Nicaragua registra un incremento en sus exportaciones este año, a pesar del impacto que está teniendo en las mismas la caída del precio internacional de varios productos. De acuerdo con las estadísticas del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), Nicaragua vendió hasta el pasado 3 de octubre 1,538 millones de kilogramos. Y por la misma fecha, en el 2014, vendió 1,533 millones de kilogramos, es decir, a la fecha en 2015, Nicaragua ha vendido cinco millones de kilogramos más.El titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Orlando Solórzano, felicitó recientemente a los productores del país, porque el crecimiento en los volúmenes de exportación significa para él que no se ha bajado la producción. “A pesar de la variabilidad de la economía internacional (los precios y las diferentes situaciones económicas) y del clima (el clima cambiante), las exportaciones han estado teniendo un buen desempeño”, refirió Solórzano durante sus declaraciones en la Feria Expoapen, que se desarrolló a finales de septiembre. Por su parte, Enrique Zamora, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), dijo que “Nicaragua está haciendo lo correcto, porque a pesar de la caída de los precios de las materias primas no se tiene que detener la producción”. “Yo creo que lo que debemos hacer es movernos a producir con valor agregado, para poder compensar esas caídas de los precios de las materias primas”, dijo Zamora. Asimismo, Zamora recordó que hay que trabajar en buscar nichos de mercados para los productos nicaragüenses, para no seguir vendiendo a los mercados tradicionales. “El mensaje es que la producción no se puede detener y hay que seguir en lo que estamos haciendo. Vamos bien, estamos produciendo y exportando más y eso (la baja en el precio) es lo que ha deparado el mercado”, concluyó el presidente de APEN.Nicaragua ha sido afectada por el decrecimiento del valor de bienes como el azúcar, camarón, leche en polvo, tabaco en rama, aceite en bruto y comestible, y ajonjolí, según un análisis del Mific sobre las exportaciones de enero a mayo de este año. Por otra parte, destaca que otros productos han registrado incrementos, “sobresaliendo el café, carne de bovino, frijol rojo, leche fluida, maní, langosta, pescado, queso, puros”, entre otros. Lo anterior hasta el momento ha provocado que las exportaciones tengan un derrumbe del 4.1% en valor, respecto a 2014. El valor de las exportaciones en este año asciende a US$2,018 millones versus los US$2,106 millones que se llevaban a esta fecha en el 2014. Los productos que más se han vendido al exterior son: café oro, carne de bovino, oro en bruto, azúcar, queso, maní, leche, frijoles, camarón de cultivo, y langostas. Fuente: END