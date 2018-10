ESPAÑA PRETENDE INTENSIFICAR COOPERACIÓN CON NICARAGUA

En lo que concierne a la cooperación que realizamos a través de nuestra oficina técnica de cooperación no hay cambio, porque nosotros hacemos la cooperación precisamente a través de las instituciones nacionales”.Rafael Garranzo García, embajador de España en Nicaragua.

Diplomático

El embajador de España, Rafael Garranzo García, habla en esta entrevista sobre la relación bilateral y sostiene que Nicaragua es un país prioritario. Han escogido este mes para visibilizar lo que él denomina la “intensidad de la relación” entre ambos países, por lo que están previstas desde actividades culturales hasta otras que abordarán el futuro de la cooperación y su impacto.Nosotros firmamos en marzo de este año algo que denominamos Marco de Asociación País, que es el acuerdo o convenio entre España y Nicaragua en el que nos fijamos cuáles serán los objetivos de desarrollo para los próximos tres años. Uno de los objetivos es colaborar para una mejor gestión del recurso hídrico, que en términos prácticos lo que viene a significar es colaborar en el acceso al agua y al saneamiento. Un segundo objetivo, que es una de las líneas tradicionales de la cooperación española, tiene que ver con favorecer el acceso a la justicia de las mujeres que han sufrido violencia de género. También colaboramos con un tercer objetivo en el tema de seguridad y justicia. Un cuarto objetivo tiene que ver con colaborar a una mejora de la calidad de la enseñanza técnica, de manera que se favorezca la inserción laboral; y un quinto objetivo es colaborar en el desarrollo productivo, generar oportunidades y en este caso nos vamos a concentrar en el Corredor Seco. Vamos a trabajar con campesinos del sector seco y vamos a crear emprendimientos que sean sostenidos.El Marco de Asociación País para este período unifica por un lado fondos que están pendientes de ejecución y fondos nuestros, estamos hablando de más de US$200 millones.Nicaragua es un país prioritario, la cooperación española en el 2000 hizo el actual plan director, hizo la definición de lo que se considera país prioritario, antes había más de 30 países prioritarios, ese número se redujo y en este momento la cooperación española tiene 23 países prioritarios, de esos 23, 12 son de América Latina y el Caribe y uno es Nicaragua.Estamos muy orgullosos de lo que se hizo, creemos que tuvo un impacto no solamente en la vida de la gente que trabajaba allí sino que va más allá, al desarrollo urbanístico de la ciudad. Ahora el gran proyecto en cuanto a impacto y a recursos es el apoyo que damos al Programa Integral de Agua y Saneamiento del Gobierno de Nicaragua.La cooperación española lidera y coordina un grupo de socios entre los cuales está la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Centroamericano, la Cooperación Alemana y está el BID, y es un programa que reuniendo donación y créditos concesionales da recursos por US$330 millones que deberían mejorar la situación de agua y de saneamiento en 19 ciudades de Nicaragua, beneficiando a unas 500,000 personas.El Gobierno organizó una reunión para las embajadas y organismos internacionales. Nosotros estuvimos allí, o sea que también recibimos esa información.En lo que concierne a la cooperación que realizamos a través de nuestra oficina técnica de cooperación no hay cambio, porque nosotros hacemos la cooperación precisamente a través de las instituciones nacionales, entonces no prevemos que haya un cambio, no se nos ha notificado y no creemos que vaya a haber un cambio que nos afecte.Creo que la progresión en los últimos años ha sido buena. Si miramos los datos de 2014 frente a 2013, la relación comercial entre España y Nicaragua aumentó en un 17%. En el 2014 España exportó a Nicaragua bienes por valor de 34 millones de euros y Nicaragua exportó a España bienes por valor de 83 millones de euros. Eso significó en las exportaciones nicaragüenses respecto al año anterior un incremento de algo más del 40%, o sea que eso es importante.Lo que esperamos es que haya nuevas visitas. El año pasado hubo tres misiones comerciales, este año esperamos que haya nuevas misiones comerciales y también visitas de responsables de las relaciones económicas y comerciales, que puedan al mismo tiempo dar un marco que favorezca al impulso a la relación. Creo que este es uno de nuestros grandes retos. Si visualizamos la relación de España con Nicaragua vemos que hay un pilar muy fuerte que es el de la solidaridad, de la ayuda al desarrollo, que ha sido realmente el pilar más importante de la relación bilateral en estos últimos años. La relación cultural es también una buena relación, lo es la relación política y la comercial lo es también, pero digamos que no tiene todo el nivel que debería tener. Uno de nuestros objetivos es fortalecer esa relación y uno de los instrumentos, por ejemplo, es sacar todas las posibilidades del Acuerdo de Asociación firmado con la Unión Europea. Gracias a ese Acuerdo de Asociación hemos visto que el año pasado Nicaragua pudo exportar caña de azúcar a España, o sea, tenemos esperanzas de que a través del Acuerdo de Asociación el pilar comercial se fortalezca.Rafael Garranzo García. Es licenciado en ciencias políticas y sociología y diplomático de carrera; comenzó a trabajar para el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1985. Antes de ser nombrado embajador en Nicaragua, ocupaba el cargo de director de Cooperación para América Latina y el Caribe. END