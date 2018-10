12, Octubre, 2015 12, Octubre, 2015 6:21 a.m. 6:21 a.m.

ALCALDÍA DE MANAGUA PRESENTA INFORME DE CIERRE DE PROYECTOS 2015

Entre los meses de Octubre–Diciembre, la Alcaldía de Managua, impulsará la Ejecución de 213 Proyectos para alcanzar la meta histórica de ejecución de 566 proyectos en un año, con una inversión global de 2,384 millones de córdobas, según se desprende del informe de Cierre del Año 2015 hacia las Rutas de Prosperidad 2016. El plan incluye entre otras cosas, la construcción de obras de vialidad, calles, puentes peatonales y vehiculares. Calles En este sentido se construirá 412 nuevas cuadras de concreto y 55 cuadras de asfalto. Con ello se cerraría el 2015 con la construcción de 1,172 cuadras nuevas de calles en Managua, utilizando concreto, asfalto y adoquín. Entre los lugares donde se construirá calles de concreto en este último trimestre están Campo de Golf Country Club al poblado de Sabana Grande/ Cuatro Esquinas) con 60 cuadras; Prolongación Pista Larreynaga I Etapa, 112 cuadras a finalizarse en Enero del 2016; Pista Xolotlán I Etapa, 22 cuadras, a finalizar en Diciembre. También se incluye el mejoramiento integral de los barrios Enrique Bermúdez y Golfo Pérsico, con 18 cuadras en concreto hidráulico y 55 cuadras en asfalto; barrios Jorge Salazar y Anexo Concepción de María, con 45 cuadras e instalación de tubería de Agua Potable y Sanitaria; Santa Ana Sur, 13 cuadras y Ayapal, 10 cuadras. Además se trabajará en el mantenimiento vial de 9 cuadras en Sierra Maestra y 10 cuadras en Villa Reconciliación. A ello hay que agregar el mejoramiento Vial del tramo Villa Libertad Pista Sabana Grande II Etapa, 9 cuadras; Laureles Sur, 8 cuadras 7 Urbanización Universidad Agraria con un total de 30 cuadras. Respecto al mejoramiento de calles se tiene proyectado el recarpeteo de 85 cuadras de asfalto la Comarca Monte Verde-Chiquilistagua (23 cuadras), Barrio Mirna Ugarte (19 cuadras), Reparto El Carmen (9 cuadras), comarca San Antonio Sur (9 cuadras), Villa Venezuela (7 cuadras), comarca Las Cumbres (18 cuadras). Puentes y pasos a desnivel La Alcaldía también construirá un paso peatonal elevado de 34 metros de longitud, en el Paso a Desnivel Barricada de la Esperanza, intersección Rubenia. Este estará listo en diciembre. Igualmente construirá 18 Puentes Peatonales en los barrios Barrio San Judas, Larreynaga, comarca San Luis, barrio Pablo Úbeda, barrio Tierra Prometida, Walter Ferreti, Jardines de Veracruz, La Esperanza, Villa Venezuela, El Recreo (2 puentes), Villa Vallarta, Enrique Smith, Villa Fraternidad, El Edén (2 puentes), Leningrado y Américas 3. Estos proyectos estarán finalizados en el mes de diciembre. La municipalidad además construirá 4 Puentes Vehiculares; 2 Puentes en el Cauce Aeropuerto y 2 Puentes en el Cauce 31 de Diciembre, Prolongación de Pista Larreynaga. Estos iniciarán en noviembre del 2015 y finalizarán en Febrero 2016. Paradas de buses y andenes Por otro lado se avanzará con la construcción de 58 casetas en las Paradas de Buses a concluirse en la última semana de Diciembre 2015. Con esto se estaría cumpliendo con la meta de 200 paradas. Igualmente se construirán 18 bahías para buses, completando un total de 24. La Alcaldía construirá además 2,695 metros de andenes peatonales en la Comarca Los Vanegas. Obras de drenaje En este trimestre se desarrollarán 7 Obras de Drenaje Pluvial en la Avenida Universitaria, la rehabilitación de 60 metros de drenaje pluvial en Colonia del Periodista, la construcción de caja tragante transversal en el Barrio Santa Rosa, el mejoramiento Vial mediante Obras de Drenaje Pluvial en los barrios Domitila Lugo, William Galeano e Israel Galeano y la reparación de tapas de manjoles en el Distrito IV de la Ciudad de Managua. Agua y saneamiento En de Agua y Saneamiento se realizarán 6 obras en los barrios Selim Shible, Barrios 11 y 13 de Mayo, Francisco Salazar, Anexo Vista Xolotlán, barrios Los Ángeles I Etapa, y Milagro de Dios.; y Las Alemanias. Protección y Mitigación La alcaldía culminará la Ejecución de 52 Proyectos Mitigación y Protección ante las Lluvias, en la tercera semana de Noviembre 2015. Espacios públicos Por otro lado se concluirá el Plan de Rehabilitación con 16 nuevos parques embellecidos. Con esta Meta se estaría logrando desde la Alcaldía de Managua el mantenimiento, construcción y embellecimiento de 170 Parques y Espacios Públicos en el Año 2015. En este cuarto trimestre los parques a intervenir serán Parque Amistad Japón- Nicaragua, Parque Barrio Farabundo Martí, Cancha Parque Manolo Morales, Parque Barrio La Primavera, Parque Bello Horizonte III Etapa, Parque Bello Horizonte III Etapa #2, Parque Selim Shible. Parques San Patricio, Barrio Costa Rica, Cristian Pérez, Maestro Gabriel, Colonia Managua, Róger Osorio, Parque Las Madres y Paseo de los Próceres., Parque Las Piedrecitas (a finalizar en Marzo de 2016), Cancha Jorge Dimitrov, Cancha Máximo Jerez y Barrio Miguel Bonilla, Cancha Barrio Hilario Sánchez, Cancha Barrio Lomas de San Judas, Barrio Héroes y Mártires de San Judas, Cancha Plazoleta Colina Leonel Rugama, Cancha Rigoberto López Pérez, Campo Béisbol de Monte Fresco y en El Rodeo. Obras emblemáticas La alcaldía construirá el Museo San Juan Pablo II, I Etapa, Plaza 22 de Agosto y remozamiento de la fachada Sur del Palacio Nacional y fachada del antiguo Gran Hotel; Paseo Xolotlán IV Etapa y Obras de Protección en la Zona Costera, incluye Parque Temático con las principales Iglesias y Catedrales del País, área de estar para las Familias, andenes, quioscos, entre otras. Mantenimiento de cementerios Se trabajará el embellecimiento, pintado y mantenimiento de los diferentes Camposantos: Cementerio General o Central, Cementerio Oriental o Periférico, San José de Sabana Grande y Milagro de Dios. Igualmente el mejoramiento de infraestructura del Cementerio Oriental y el remozamiento y limpieza en los Cementerios Municipales. Obras de desarrollo social y humano La Alcaldía está en la Etapa de Diseño y Obras Preliminares del Estadio Nacional de Béisbol para concluirlo en el Año 2016, y en la Etapa de Diseño del Centro de Usos Múltiples y de Convenciones en el Parque Luis Alfonso Velásquez, el cual iniciará en Diciembre del 2015. La municipalidad además rehabilitará los centros escolares Canadá en el Barrio Jonathan González y el Centro Escolar Las Américas de Las Américas 2. Con esto se estará completando un total de 9 Centros Escolares rehabilitados. También se trabajará en la rehabilitación de unidades médicas como el Centro de Salud del barrio Cristo del Rosario y el centro de salud de Altagracia. Con ello se habrá construido 6 Centros de Salud al finalizar el año. En materia de CDI, se construirán obras de este tipo en los barrios San Antonio Norte, Sabana Grande, Ciudad Jardín y Barrio América I. De la misma forma se están construyendo 352 Viviendas más en Ciudad Belén, las cuales estarán listas en diciembre. A ello hay que sumar la construcción de 600 Viviendas Solidarias, con el fin de dignificar las Condiciones de Vida de las Familias que se encuentran en Situación de Emergencia Social Crítica y Vulnerabilidad. La alcaldía continuará atendiendo a Adultos Mayores y Casos Críticos de Personas con Discapacidad, con la entrega de Paquetes de Alimentos, Sillas de Ruedas, Andariveles, Bastón y a través de Consulta Médica y entrega de Medicamentos. Realizará además semanalmente Jornadas de Barrio Limpio, Familia Saludable en los diferentes Barrios, con Consulta Médica, Charlas de Promoción de Salud, Asesoría en Títulos de Propiedad, Inscripción de Niñ@s menores de 12 años, y Fiestas Solidarias. Cultura y patrimonio La municipalidad también realizará las siguientes actividades culturales y patrimoniales: Presentaciones con Rondallas de Marimba y Música nicaragüense, Festivales “Orgullo de mi País”, promoviendo las Danzas Típicas y Folklóricas de las diferentes Regiones de Nicaragua en el Parque Luis Alfonso y Paseo Xolotlán. Igualmente Concursos Infantiles de Dibujo y Pintura, acompañada de la Brigada de Payasitos de Programas Culturales, junto con las Familias que visitan el Parque Luis Alfonso y el Paseo Xolotlán. Esto durante todos los fines de semana del mes de Octubre. Festivales de Música del Recuerdo, con la participación de los diferentes Grupos Musicales para el entretenimiento de las Familias que visitan el Paseo Xolotlán. Todos los sábados del mes de Noviembre. “Tardeadas Felices”, con Juegos y Concursos Tradicionales, acompañados de Músicas y Cantos Infantiles en el Paseo Xolotlán. Todos los domingos del mes de Noviembre. Presentaciones de Villancicos y Música Navideña para promover la Unidad en las Familias, en el Parque Luis Alfonso Velásquez. Todos los viernes del mes de Diciembre. Visitas de niños al Parque Luis Alfonso con el Talent “Show Orgullo de mi Niñez” para destacar y promover sus habilidades artísticas. Esto todos los domingos del mes de Diciembre. Concurso Infantil “Buscando a Rubencito” impulsado desde la Red de Bibliotecas, Restauración del Monumento Ecuestre del Prócer Venezolano “Simón Bolívar”, la construcción de Techado de Ampliación de la Fosa No. 1 y la Fosa No. 2 del Museo Sitio Huellas de Acahualinca, la elaboración de la Revista “Acahualinca”, la Presentación de la Exposición Itinerante “Che Guevara”, el Rescate de Patrimonio Cultural “Concurso Memorias de mi Barrio”, el VII Concurso de Altares en Honor a la Purísima Concepción de María y conciertos Navideños de la Banda Municipal de Managua en los principales Espacios Públicos durante todo Diciembre. En materia deportiva se realizará el II Campeonato de Boxeo Superior Copa Alexis Argüello In Memoria 2015, se impulsará 6 Veladas Boxísticas, 3 Festivales de Skyboard y Ciclismo Acrobático y 2 Capacitaciones Deportivas en las Disciplinas de Béisbol y Balonmano. También se construirá el Proyecto Manejo del Área Protegida Laguna de Tiscapa 2015 con la descontaminación del Espejo de Agua hasta una profundad de 1.5 m, aplicando 320,000 litros de microorganismos en la Laguna. Se realizará la Jornada Ambiental de Limpieza en las laderas de la Laguna de Tiscapa, el concurso de la Fritanga más Limpia y Bonita de Managua, 3 Campañas de sensibilización ambiental en puntos de mayor afluencia poblacional de Managua, en los Distritos II (21 Octubre), III (11 de Noviembre) y V (25 de Noviembre) y finalmente la Campaña de Concientización Urbano-Ambiental, donde serán visitados 2,000 Negocios con la participación de Estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua y Trabajadores de ALMA.