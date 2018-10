16, Octubre, 2015 16, Octubre, 2015 1:30 a.m. 1:30 a.m.

CONSTRUIRÁN PASO A DESNIVEL EN LAS PIEDRECITAS

La construcción de un nuevo paso a desnivel en la intersección del 7 Sur y el parque Las Piedrecitas es uno de los proyectos incluidos en la propuesta del Plan de Inversión Anual de 2016, presentado ayer en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Managua. La inversión estimada para este proyecto es de C$170 millones. Según el documento, el objetivo de este nuevo paso a desnivel es el de “dar solución a la intersección de las carreteras Sur y Nueva a León para la fluidez del tráfico que circula en el sector, y que el usuario ahorre tiempo y disminución de gastos de operación”, señala la justificación de la obra. De momento, el borrador del proyecto no detalla las características de la nueva obra. Recientemente, el gobierno anunció la construcción de ocho nuevos pasos a desnivel para los próximos siete años. El concejal Walter Espinoza considera positivas este tipo de obras, aunque refirió que hay otros puntos que deberían ser prioridad para la municipalidad, por ejemplo Metrocentro. Según cifras de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN), en las entradas de Managua circulan alrededor de 6,000 vehículos por hora entre las 6:00 a.m. y 8:30 a.m., y entre las 5:00 p.m. y 7:00 p.m. PRESUPUESTO GENERAL La alcaldesa Daysi Torres informó que la propuesta de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Alcaldía municipal para el próximo año es de C$4,177,794,921. Este año los recursos de la Alcaldía fueron de C$3,374,269,000, es decir que de aprobarse el anteproyecto en 2016 se contará con una suma adicional de C$803,525,921. La proyección de ingresos provenientes de los impuestos se estima en C$2,819,577,333 y representan el 67% de los ingresos totales. En cuanto a las fuentes externas que corresponden a los ingresos extraordinarios se prevé contar con C$1,197,963,281. Finalmente, se calcula que del saldo inicial de caja se incluirán C$160,254,307. INVERSIÓN Torres dijo que para el próximo año se pretende desarrollar 402 proyectos en materia de vialidad, drenaje pluvial, medioambiente, espacios públicos, ornato y programas sociales, culturales y deportivos. La inversión estimada asciende a C$1,854,077,774. Desde la dirección general de proyectos se realizarán estudios, diseños, supervisión y construcción de obras como el nuevo estadio de beisbol, el paso a desnivel del 7 Sur, obras complementarias al complejo deportivo Hugo Chávez y la finalización del proyecto de vía alterna que va del tramo del campo de golf Country Club a las Cuatro Esquinas, en Esquipulas, así como la construcción de la avenida Sabana Grande. Para infraestructura se ha destinado la partida presupuestaria más grande con C$1,471,550,000, de estos solo la Dirección de Proyectos ejecutará C$1,065,500,000. Además se destinará para el mantenimiento de obras un total de C$411,329,577, que están relacionados a la red vial, parques, limpieza y reparación de cauces, desarenados de micropresas, entre otros servicios. En cuanto a la limpieza pública de la ciudad se están destinando C$204,023,198. La propuesta de la Alcaldía será sometida a revisión por una comisión elegida ayer y compuesta por diez concejales de la municipalidad, y se someterá a consulta en una serie de cabildos que se realizarán entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre en diferentes puntos de la capital. END