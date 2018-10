AUMENTA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE LANGOSTA

El camarón

Mientras la producción y exportación de langostas aumentó en los primeros ocho meses del año, las de camarón y pescado disminuyeron considerablemente, según datos del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex) y el Banco Central de Nicaragua (BCN). La producción de langostas hasta agosto pasado, según las cifras del Banco Central, experimentaron un crecimiento del 30.3% en volumen en comparación con la producción del mismo periodo del año pasado y sus ingresos por exportaciones también crecieron al pasar de US$37.3 a US$47.1 millones. “En este año los precios internacionales de este producto mejoraron un 3.8% al pasar de US$31.01 a US$32.21 el kilogramo”, destacó Ernesto Sequeira, quien se dedica a exportar langostas a Estados Unidos y Europa. No obstante, la producción y exportación de camarón de cultivo ha caído en 32.7% y 40.3%, respectivamente. Hasta septiembre del año pasado los ingresos, producto de las ventas deeste producto, fueron de US$74.8 millones, mientras que a septiembre de este año las mismas alcanzaron US$53.3 millones. También el precio internacional cayó 14.6% al pasar de US$6.40 a US$5.46 el kilogramo. Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de la Pesca (Capenic), no quiso opinar al respecto y manifestó indisposición por estar fuera del país y señaló que hasta la próxima semana que esté de regreso, podría ser contactado. Sin embargo el exportador Ernesto Sequeira señaló que también las ventas de pescado han disminuido, debido a menores volúmenes exportados a pesar que los precios internacionales han mejorado. “Yo no he podido exportar ni siquiera la mitad de lo que exporté el año pasado en producto pesquero por la baja producción, a pesar que el precio del pescado ha mejorado”, dijo. Los datos oficiales indican que el precio internacional del pescado ha mejorado en 2.3%, ya que en septiembre del 2014 un kilo costaba US$6.27 y en el mismo periodo de este año pasó a US$6.42, no obstante, el volumen capturado pasó de 11.4 a 11.02 millones de kilogramos y los ingresos por exportaciones de US$25.2 a US$22.7 millones.Nicaragua es el segundo país de la región centroamericana con las mayores producciones de camarón de cultivo, solo superado por Honduras, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). De acuerdo con la Cepal, en el 2014 la producción de camarón de cultivo de Nicaragua fue de 26,000 toneladas métricas, las cuales aportaron al país ingresos por US$106 millones. Por su parte, en Honduras, el volumen de producción ascendió a poco más de 32,000 toneladas métricas. El tercer mayor productor de este rubro en la región --según la Cepal-- es Guatemala, con 18,500 toneladas métricas, que le aportaron ingresos por más de US$70 millones. Fuente: END