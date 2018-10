MARCHAS AFECTARON COMERCIO CAPITALINO

PERJUDICADOS

Capital paralizada

El tráfico congestionado provocó que capitalinos llegaran a pie o tarde a sus trabajos el día de ayer, afectados por la saturación de las vías utilizadas por las rutas de las marchas en contra y a favor del proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua, que se realizaron en la capital. Además, varios negocios o establecimientos cerraron más temprano de lo habitual y algunos restaurantes de las zonas vieron mermar sus ventas o pedidos. Eduardo Fonseca, director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), no logró precisar a cuanto ascenderían las pérdidas ocasionadas al comercio por las manifestaciones. Sin embargo, comentó que todo lo que no se hace dialogando trae problemas. "Si vas a los mercados estos están vacíos. Esto perjudica el comercio, la gente no sale a las calles", aseguró Fonseca. Los negocios ubicados en el sector de Bello Horizonte, cerca de la Carretera Norte, fueron parte de los más afectados. Además, fue una de las zonas más congestionadas por el tráfico vehicular, porque cientos de conductores utilizaron el sector como vía alterna debido al cierre de las dos vías principales de la Carretera Norte.Lesly Zambrana, trabajador de la Dirección General de Aduanas (DGA), relató que un amigo le ofreció un aventón desde la Carretera Norte a Bello Horizonte, pero que demoraron más de 20 minutos en llegar debido al tránsito. En la zona, el sonido de las bocinas de conductores desesperados por avanzar era constante y a ratos ensordecedor.El conductor Alonso Jiménez pasó más de 45 minutos intentando llegar de uno a otro punto de Managua. "Aquí el tráfico está sumamente pesado uno anda desorientado, no sabe por dónde caminar, por dónde guiarse", dijo. El comerciante Efraín Hernández también se retrasó más de media hora en su ruta hacia el Mercado Oriental.Los negocios de Bello Horizonte y Carretera Norte también tuvieron atrasos por las marchas. Aunque los restaurantes tampoco lucían vacíos, varios repartidores estaban parqueados en pleno mediodía y comentaron que varios pedidos fueron cancelados porque no había manera de cumplir en el tiempo estipulado. "Los afectados somos nosotros, que no podemos andar en las calles así. Nos arriesgamos demasiado", expresó uno de ellos, que pidió el anonimato. Otros sí lograban movilizarse, pero demorando mucho o exponiéndose a algún incidente mayor, que finalmente no se reportó. Esteban Chavarría, conductor de un camión cementero, también mencionó que las manifestaciones le afectaron sus entregas. "Todos estos atrasos. Nosotros tenemos que entregar en tiempo y forma la carga, cosa que yo ya tenía que estar cargado y creo que hasta mañana voy a poder entregar", comentó Chavarría, quien se encontraba parqueado en la Carretera Norte, a la espera de que abrieran el paso en dicha pista.Por la mañana y hasta después de las 2:00 de la tarde, un grupo de ciudadanos marcharon pidiendo la derogación de la Ley 840, que establece la concesión para la construcción del Canal Interoceánico. También participaron miembros de diferentes partidos políticos, grupos ambientalistas, defensores de los derechos humanos y ciudadanos particulares. Para el diputado por el Partido Liberal Independiente (PLI), Eliseo Núñez, el que se haya realizado una protesta de esta naturaleza significa que "hay una gran expresión del pueblo que quiere que cumplan sus demandas". Por otra parte, ataviados con banderas rojinegras y con camisetas blancas con leyendas alusivas al gobernante Frente Sandinista, simpatizantes de este partido marcharon por las principales vías de Managua en lo que denominaron "Caminata Trabajo y Paz... Unida Nicaragua Triunfa!". Los caminantes progobierno eran en su mayoría jóvenes estudiantes de secundaria o universitarios, pero también de barrios aledaños a las calles por donde pasó la marcha. Esta segunda marcha partió desde el recién inaugurado Paseo del Estudiante, recorrió la Avenida de Bolívar a Chávez, el Paseo Tiscapa y la rotonda Rubén Darío, para concluir en la Plaza de Las Victorias, de Carretera a Masaya.En Managua, según el último Censo Económico 2011, existen 62,225 establecimientos comerciales que brindan empleo a 250,000 personas. Pero este martes, los diferentes comercios ubicados en las áreas donde pasarían las machas en contra y a favor del Canal optaron por cerrar o suspender antes sus labores, como medida de precaución ante posibles actos violentos. Managua es la mayor ciudad empleadora del país, con un 24.2% del total de los ocupados. Por ejemplo, solo las empresas de zonas francas que operan en la ciudad generan más de 60 mil empleos directos y más de 100 mil indirectos. Además, en Managua se centralizan muchos servicios, se encuentran las principales universidades y hospitales del país, el principal aeropuerto y los más grandes hoteles y negocios. Fuente: END