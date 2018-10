NICARAGUA RECIBE MÁS REMESAS

3:56 a.m.

En el análisis porcentual de remesas basado en el informe del Banco Central de Nicaragua, el monto de las remesas del mes de septiembre 2015 fue de 98.7 millones de dólares, un comportamiento bastante similar al histórico. Por otra parte, indica un crecimiento de 104.2% respecto a septiembre del 2014, un aumento real de 4.00 millones vs 2014 (96.60 millones de dólares). A su vez, es una cifra mayor a agosto de 2015, (96.60) en 2.1 millones de dólares (102.17%), un comportamiento mensual “normal” e “histórico”, por tanto, “esperado”. Dentro de lo esperado, cabe recordar que con julio inicia en el gráfico la denominada “meseta” correspondiente a julio- noviembre, por lo cual era previsible en estos meses un comportamiento cercano a 97.6-98 millones de dólares mensual hasta octubre ; de igual forma, sería esperable que en noviembre la cifra descienda ligeramente. Se acumuló en los 9 meses de 2015 un total de US $ 874.50 millones de dólares, un incremento interanual de US $ 39.80 millones, es decir 4.77 % respecto a 2014 (834.70 millones de dólares) Nicasmigrante analizó la tendencia de un crecimiento lento pero sostenido de las remesas 2015 , las cuales mantiene sus proyecciones en 1,193.47 millones de dólares, que indicaría un crecimiento anual cercano al 5%. Los factores que determinan el crecimiento lento pero sostenido, continúan siendo el comportamiento de las economías y la situación política en los principales países de destino, el peso de la migración intrarregional, la intención de emigrar de la juventud nicaragüense y el promedio tradicional de los envíos a las familias nicaragüenses. nicamigrante