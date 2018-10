05, Noviembre, 2015 05, Noviembre, 2015 9:49 a.m. 9:49 a.m.

SEQUÍA NO FUE TAN CATASTRÓFICA

None

La sequía no fue tan catastrófica a como se pintaba, coincidió el gobierno, productores y economistas. Pese a que se perdió el 75% de la producción de granos básicos en el corredor seco, ésta se compensó con la sobre producción en las zonas húmedas. Otra forma de medir que la sequía no tuvo el impacto temido, se puede ver en la estabilidad del precio del frijol que se cotiza en 15 córdobas la libra. ''Una cosa es que se caiga en un sector y otra a nivel nacional, pero el resultado es manejable, no catastrófico como preveían'', señaló el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce. Por su parte, el economista Nestor Avendaño reiteró que ' en comparación al año pasado el frijol costaba 25 córdobas la libra, ahora vale 15 y algunos productos de la canasta básica se mantienen estables', no así en el caso del maíz y caña de azúcar que fueron afectados por la falta de lluvias, según los productores. Stalin Andino/100% Noticias