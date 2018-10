10, Noviembre, 2015 10, Noviembre, 2015 7:31 a.m. 7:31 a.m.

¿CÓMO TRABAJAN LOS DUEÑOS DE LA ECONOMÍA DE INTERNET?

El hardware informático ha funcionado durante mucho tiempo como una columna vertebral de las operaciones empresariales. Sin embargo, en la actualidad, la economía de internet está sostenida por una infraestructura que se ha vuelto virtual y que es controlada por un puñado de gigantes de la tecnología. Estas empresas ofrecen búsquedas online, publicidad, aplicaciones, mensajería y almacenamiento, y se posicionaron no sólo para potenciar las operaciones de sus clientes, sino para extraer un valor extraordinario a medida que se expanden, explicó un artículo del diario The Wall Street Journal. La evidencia más reciente quedó de manifiesto en las ganancias récord y crecientes capitalizaciones bursátiles de estas compañías. Facebook Inc., por ejemplo, reportó un aumento interanual del 41% en sus ingresos trimestrales, que fueron impulsados por un enorme salto en la publicidad en los dispositivos móviles. El valor de mercado de la red social estadounidense excede los USD 300.000 millones. Los resultados son igual de impresionantes en el caso de otros gigantes tecnológicos, como Microsoft Corp., Amazon.com Inc. y Alphabet Inc., la matriz de Google, que han creado plataformas en internet que les permiten generar ingresos a medida que los consumidores y compañías buscan conectarse unos con otros. Estos colosos han invertido miles de millones de dólares en centros de datos y hardware computacional para administrar sus propias operaciones y, a la vez, proveer servicios gratuitos o a bajo costo a startups y muchas grandes corporaciones. "Estamos atravesando por una expansión del tamaño total de la tecnología, ya sea la computación en la nube, los dispositivos o las redes sociales", señaló Aaron Levie, presidente ejecutivo de la firma de intercambio de archivos en la nube Box Inc., una de las nuevas empresas del sector. A medida que aumentan los ingresos, los gigantes pueden gastar más dinero que sus rivales para mejorar sus servicios. "Todas estas compañías están operando en industrias en las que la escala es recompensada y donde hay un nivel muy alto de intensidad de capital que se requiere para siquiera competir", aseveró Karl Keirstead, analista senior de Deutsche Bank Securities. Facebook se ha convertido en un canal de publicidad particularmente importante. La red social parece haber capturado el mercado de anuncios en smartphones, el cual representó el 78% de sus ingresos publicitarios en el trimestre más reciente, frente al 66% en igual lapso del año previo. También alberga páginas gratuitas para 45 millones de pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles interactuar con potenciales clientes en cualquier parte del mundo. El valor de mercado de Amazon prácticamente se ha duplicado en 2015, principalmente por la fortaleza de su división de computación en la nube. Además del comercio electrónico, el minorista estadounidense fue pionero en la venta de almacenamiento de datos y procesamiento por uso a otras empresas. Su unidad de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), dice tener más de 1 millón de cuentas activas, incluyendo las de startups de alto perfil como Uber Technologies Inc., Airbnb Inc. y Pinterest Inc., así como agencias de gobierno y muchas empresas reconocidas. Google y Microsoft, por su parte, han realizado grandes inversiones para fortalecer sus servicios en la nube. Han igualado los recortes de precios de AWS, sumado centros de datos y productos de software en línea, y desarrollado innovaciones de forma interna que van mucho más allá de la computación. El presidente ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, apostó a los servicios en la nube para reducir la dependencia de su negocio de computadoras personales, que se está reduciendo. Si bien su servicio Azure ofrece ventajas especiales a los usuarios de larga data de sus software Windows y Office, más del 40% de sus ingresos proviene de startups, según señaló Takeshi Numoto, vicepresidente a cargo de marketing de empresas y servicios de nube de Microsoft. Pero no todas las labores de computación se están trasladando a la nube. Se estima que las empresas en industrias como los servicios financieros y la salud mantengan la mayoría de sus operaciones en sus centros de datos, en parte debido a las regulaciones sobre cómo deben gestionar las transacciones y datos de los clientes. Sin embargo, los partidarios de la computación en la nube vaticinan que muchas de esas barreras se desmoronarán. Rob Alexander, director de tecnología de Capital One Financial Corp., indicó el mes pasado que las nuevas protecciones de seguridad desarrolladas con el servicio de AWS deberían permitirle a la firma estadounidense de tarjetas de crédito operar incluso con mayor seguridad en la nube que en sus computadoras. INFOBAE