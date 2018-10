13, Noviembre, 2015 13, Noviembre, 2015 4:40 a.m. 4:40 a.m.

PRESIDENTE ORTEGA SOSTIENE ENCUENTRO CON PRESIDENTE DEL GRUPO REGIONAL AVAL

El Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, se reunió este jueves con el presidente del Grupo Regional Aval, señor Luis Carlos Sarmiento. En el encuentro estuvieron presentes el Presidente de la Cámara de Comercio Americana en Nicaragua (Amcham), Roberto Sansón; y el Asesor Presidencial para las Inversiones, general en retiro Álvaro Baltodano. Aval tiene los activos de BAC Credomatic por el orden de los 250 millones de dólares. En la reunión se habló del modelo de diálogo y consenso y el éxito que éste ha tenido en Nicaragua al permitir el entendimiento, la paz social y la estabilidad para el crecimiento económico del país. “Nosotros contentos con la presencia de ellos en el BAC, y también inversionistas colombianos están ahora en los minerales”, expresó Ortega explicando que esta inversión garantiza que aún cuando esto significa algún costo ambiental, también se va luego a reparar e incluso mejorar la zona. En este sentido, Ortega manifestó que en Nicaragua se ha logrado establecer una base de trabajo para lograr la estabilidad, donde los empresarios participan en las decisiones del país. En este punto, dio como ejemplo que producto de ello fue se aprobó una Reforma Tributaria, la cual no sólo era una necesidad sino un mandato del Fondo Monetario. “Cuando se planteó esto de la reforma, era tan dura que trabajamos entonces nosotros con los empresarios, con los trabajadores una alternativa para una primera fase de la reforma, o sea, dividirlo en fases y luego fuimos a hablar con el Fondo, tanto aquí con las misiones del Fondo, como allá a Washington a hablar con el Fondo también todos juntos a plantearles que para la estabilidad del país esa reforma tenía que aplicarse de forma gradual y así se hizo”, subrayó. El mandatario explicó que esta fue una reforma que garantizaba la estabilidad de la seguridad social como también el tema de las exoneraciones. Subrayó que la forma en que el Fondo había planteado las reformas eran inviables para Nicaragua. También indicó que actualmente el país es muy estable en materia económica, de tal manera que ya no está sometido a los controles de ese organismo internacional. Para el mandatario, el consenso del Gobierno con el empresariado es una fortaleza al momento de negociar con el Fondo Monetario Internacional, y agregó que este modelo de trabajo abarca toda una serie de temáticas económicas como el envío de leyes a la Asamblea Nacional. Al respecto, dijo que con los empresarios hay un grupo de coordinación permanente que abarca todos los temas de interés común. Generar empleo es combatir contra la pobreza Daniel manifestó que el objetivo de todo ellos es generar empleo y combatir la pobreza. “Ese es el objetivo que ahí estamos empujando, y ustedes han venido también a contribuir”, indicó. Por su parte, el Presidente de Aval aseguró que efectivamente con esto se va creando una clase media para sacar a la gente de la pobreza. Daniel recordó que recientemente se realizó en Nicaragua la Conferencia de Zonas Francas de las Américas, cuyo presidente también es un colombiano. Igualmente señaló que al recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Colombia, éste vino acompañado por el gobernador de San Andrés. En este tema, aseguró que el Presidente Juan Manuel Santos le expresó su preocupación por las garantías en temas pesqueros para los pueblos de esa zona. “Yo le decía que sí (...), al final de cuenta somos los mismos pueblos y ojalá no existieran fronteras. Ahí tenemos que cuidar, claro, garantizar el derecho de pesca de la comunidad raizal y luego tenemos también que proteger todos los recursos naturales que están protegidos por los organismos internacionales”, aseguró Daniel, recordando también la necesidad que en el Parlamento de Colombia se discuta el tema referido a la sentencia de la Corte de La Haya. 19 Digital