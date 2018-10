19, Noviembre, 2015 19, Noviembre, 2015 4:21 a.m. 4:21 a.m.

'NO ENGAÑAMOS AL CONSUMIDOR' DICE LALA SOBRE DENUNCIA DE LECHES

El sector lácteo nicaragüense envió un carta al ministro de agricultura Eduardo Centeno, donde le expresan su preocupación por el supuesto incumplimiento a las regulaciones locales y centroamericanas sobre las mezclas lácteas. Desde la semana pasada, los productores argumentan que las mezclas lácteas promueven competencia desleal y publicidad engañosa, pero el grupo LALA sostiene lo contrario y afirma que no engañan a los consumidores. ''Pero no entendemos como es que se hace una publicidad engañosa cuando el producto ostenta de manera clara la denominación comercial que se le adjudica en el país y con toda claridad señala que tiene 73% de leche, de la cual, el 87 % es caseína, que es la proteína natural de la leche de vaca'', argumentó Miguel García Paredes, de relaciones internacionales del grupo LALA. Por su parte, Alvaro Vargas, vicepresidente FAGANIC dijo ''me comentaban en una pulpería que el margen de ganancia que le dan esas industrias que promueven estas mezclas, es mayor que a la leche pura''. Además de esta situación, los productores sostienen que el reconocimiento de la industria al afirmar que las mezclas lácteas no son 100% leche se derive una disminución en el acopio lechero, ''Si este 70% que dicen ellos que lleva leche, es 50% menos de leche que te están comprando a vos, se ve afectado el acopio y por consecuencia el precio de la leche que ha bajado tanto'', explicó Vargas. Miguel Angel Shumann, director comercial grupo LALA enfatizó que este año están acopiando más de 32 mil galones diarios, es decir, un crecimiento más del 25% versus el año anterior. Las proyecciones de LALA son convertir a Nicaragua en el centro exportable de Centroamérica, y para ello anunciaron una serie de incentivos a los productores con el objetivo de mejorar la calidad de la leche. Nutrilety y Matilde son los productos que FAGANIC denunció como leches falsas. Stalin Andino/100% Noticias