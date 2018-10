COMBUSTIBLES CON LEVE BAJA EN 2015

Precios caros

-1.3 por ciento es la variación del precio de la gasolina súper a la fecha respecto a enero de este año.

es la variación del precio de la gasolina súper a la fecha respecto a enero de este año. -0.5 por ciento es la variación del precio de la gasolina regular a la fecha respecto a enero de este año.

es la variación del precio de la gasolina regular a la fecha respecto a enero de este año. -6.5 por ciento es la variación del precio del diesel a la fecha respecto a enero de este año.

En enero de este año, un nicaragüense compraba el litro de gasolina súper en aproximadamente C$24.45, el de gasolina regular a C$22.90 y el diesel a C$21.78. A mitad del año, los combustibles habían tenido un aumento considerable en su costo. Echar un litro de gasolina súper en el tanque de su vehículo a finales de junio costaba C$32.20, uno de gasolina regular C$29.20 y uno de diesel C$23.45. En la actualidad, los precios promedios de los hidrocarburos son: C$24.13 el litro de gasolina súper; C$22.78 el de gasolina regular y C$20.36 el del diesel. El precio de los combustibles está levemente por debajo de los que se registraban a inicios del 2015. A lo largo del año han tenido alzas y bajas, pero dado la caída del crudo en el mercado internacional, se ha detenido la tendencia al alza. El valor del crudo en la actualidad se encuentra apenas por encima de los US$41 por barril y en el recuerdo solo están los días en que pasó de los US$100.En 2010, según el Banco Central de Nicaragua (BCN), el precio promedio de un litro de gasolina súper era de aproximadamente C$ 20.76; el de la regular de C$20.50 y el del diesel de C$18.70. En 2012, los precios de los combustibles pasaron la barrera de los C$100 por galón en el país. Por litro, según el BCN, los precios se ubicaron en C$33.13, gasolina súper; C$27.73 la regular y C$29.72 el diesel.En la mayoría del año, el precio de los combustibles se mantuvo a la baja, expresó Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Para el economista Mario Arana, la baja en los combustibles ha traído cierto beneficio al país, sobre todo porque es más barato generar energía por medio de bunker y para el sector transporte. Sin embargo, Chamorro y Arana coinciden en que si bien es cierto que se han mantenido los precios de los combustibles casi al mismo nivel que de inicios de este año, este no ha bajado proporcionalmente con la caída del precio del petróleo a nivel internacional. Ya desde enero el precio del crudo había caído por debajo de los US$50. Para ese entonces, el crudo andaba por US$47.6 por barril, es decir, que de enero a la fecha el crudo ha tenido una baja de un poco más de 12%. “La reducción de los precios en los combustibles no tiene que ser en la misma proporción de la baja del petróleo, porque hay otros costos (transporte, comercialización, entre otros), pero sería bueno ver cómo ser más competitivos en la región, lo cual pasa porque los precios claves sean más competitivos, incluyendo los combustibles”, opinó el economista Arana. Para Chamorro, el precio de los combustibles no está estrechamente relacionado con el precio del petróleo. Depende de condiciones de mercado, que a veces hacen que los oferentes no le trasladen al consumidor todos los beneficios de la baja del petróleo; y otros elementos, como costos de almacenamiento, de transporte y refinamiento del petróleo, para convertirlo en gasolina o diesel, y la comercialización, detalla END. Arana dijo que en Centroamérica solo Costa Rica tiene los precios más altos que Nicaragua, en tanto Guatemala, Honduras y El Salvador tienen precios más bajos. De momento, según ambos expertos, se sabe que el precio del petróleo seguirá siendo favorable en los próximos meses, quizás años.