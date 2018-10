06, Diciembre, 2015 06, Diciembre, 2015 4:06 a.m. 4:06 a.m.

INFLACIÓN EN NOVIEMBRE FUE 0.36%

1 DE 2 2 DE 2

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó el Informe de Inflación Mensual al mes de noviembre de 2015. El informe señala que la inflación mensual de noviembre fue de 0.36 por ciento (1.39% en igual mes 2014). Esta tasa de inflación fue determinada principalmente por el aumento de los precios en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas (0.38%), restaurantes y hoteles (0.55%) y; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0.37%), con un aporte conjunto de 0.228 puntos porcentuales a la variación observada. En términos acumulados la inflación nacional fue 2.06 por ciento (6.55% en noviembre 2014), inducida por el comportamiento de los precios en las divisiones de restaurantes y hoteles; educación y; bienes y servicios diversos, con un aporte conjunto de 1.477 puntos porcentuales. Finalmente, la inflación interanual se situó en 1.99 por ciento, 5.68 puntos porcentuales inferior a la registrada en noviembre de 2014 (7.67%), mientras la inflación subyacente registró 6.05 por ciento (5.42% a noviembre 2014). IPC nacional mensual por divisiones En la división alimentos y bebidas no alcohólicas se observó una variación de 0.38 por ciento, aportando 0.137 puntos porcentuales al resultado inflacionario mensual, como consecuencia de mayores precios en el tomate (24.60%), cuajada (8.74%) y huevos de gallina (3.62%), con una contribución conjunta de 0.212 puntos porcentuales a la inflación del mes. Restaurantes y hoteles aumentó en 0.55 por ciento aportando 0.060 puntos porcentuales al resultado inflacionario. Esta variación fue ocasionada principalmente por los precios de servicios de almuerzo (0.83%), desayuno (1.33%) y platos preparados para servirse fuera del hogar (0.99%), aportando conjuntamente 0.066 puntos porcentuales a la inflación de noviembre. Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles mostró una variación de 0.37 por ciento, incidiendo con 0.031 puntos porcentuales en el resultado de noviembre. Este aumento fue explicado por el alza en los precios de la tarifa de consumo de energía eléctrica (0.40%), gas butano envasado (0.72%) y alquiler de vivienda (0.37%), aportando en conjunto 0.026 puntos porcentuales a la inflación del mes. Inflación mensual por área geográfica El IPC resto del país aumentó en 0.39 por ciento (1.50% en noviembre 2014) y aportó 0.141 puntos porcentuales a la inflación del mes. Las divisiones que más aportaron por su contribución positiva a la inflación fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, y; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; con un aporte conjunto de 0.104 puntos porcentuales a la inflación del mes. Los artículos que se destacaron fueron: almuerzo, tomate, cuajada y huevos de gallina, con un aporte conjunto de 0.113 puntos porcentuales. Por su parte, se registraron las mayores contribuciones negativas en: frijol, tortillas de maíz, cebolla y carne de res sin hueso. La inflación acumulada del resto del país registró 2.22 por ciento en noviembre (6.24% en igual mes 2014), con una contribución a la inflación nacional acumulada de 0.80 puntos porcentuales. El IPC Managua aumentó en 0.34 por ciento (1.32% en noviembre 2014) con aporte de 0.217 puntos porcentuales a la inflación del mes. Las divisiones que sobresalieron por sus contribuciones a la inflación fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y; comunicaciones, con aporte en conjunto de 0.131 puntos porcentuales a la inflación de noviembre. En términos acumulados, la inflación de Managua registró 1.96 por ciento a noviembre (6.73% en igual mes 2014), con una contribución a la inflación nacional acumulada de 1.26 puntos porcentuales. Inflación de bienes y servicios En noviembre, el subíndice de bienes mostró un incremento de 0.30 por ciento (1.77% mismo mes de 2014), para una contribución a la inflación mensual de 0.183 puntos porcentuales. Se observó una variación interanual de -0.26 por ciento (8.16% noviembre 2014). Por su parte, el subíndice de servicios registró un aumento mensual de 0.46 por ciento (0.72% en noviembre 2014), con una contribución de 0.174 puntos porcentuales a la inflación del mes. Entre tanto, la variación interanual cerró en 5.88 por ciento (6.83% en el mismo mes de 2014). Fuente: Radio La Primerisima