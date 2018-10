PRECIO DEL BARRIL 34.74 DÓLARES

11:19 a.m.

A lo largo del año el petróleo intentó en vano subir y mantenerse en niveles elevados. Eso resultó frustrado por la incertidumbre sobre la demanda mundial y, particularmente, desde que este mes la Opep decidió no comprometerse con datos de producción menores.

Elcerró casi estable este lunes en Nueva York en un mercado con escasas transacciones pero siempre preocupado por la elevada oferta mundial. Eltras haber terminado la semana pasada en su más bajo nivel desde febrero de 2009. En Londres el barril de Brent padeció mucho más. Perdió 51 centavos y quedó en 36,35; su menor valor en 11 años. "Desde un punto de vista técnico, batir récords a la baja exacerba la tendencia declinante" porque los inversores reducen sus objetivos de precios, dijo Tim Evans, de Citi. "Desde el punto de vista del equilibrio real del mercado, la situación puede ser menos dramática", añadió. La caída en Londres y las dificultades para recuperarse en Nueva York "reflejan especialmente el persistente desequilibrio entre oferta y demanda más que elementos de la actualidad" estimó.El mercado no tuvo ningún apoyo luego que el viernes Irak dijo que no reduciría su producción y, a su vez, se informó que el inminente retorno de Irán a los mercados aumentará la oferta en medio millón de barriles diarios, dijo John Kilduff, de la firma Again Capital. "Sabíamos todo eso, pero es un recordatorio sobre los elementos desfavorables que están pesando en el mercado", insistió. end