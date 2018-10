TENSA SITUACIÓN EN LA OPEP POR CRISIS ENTRE IRAN Y ARABIA SAUDI

El aumento de la tensión entre Irán y Arabia Saudí podría afectar aún más la frágil cohesión dentro de la OPEP, tensada por la caída de los precios, aunque sin afectar la estrategia del cartel de mantener la producción.

"Lo que pasa actualmente entre Irán y Arabia Saudí hace todavía más difícil la búsqueda de una solución y de un acuerdo" en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, enfrentados a una caída de los precios, estimó el experto Francis Perrin. En un momento en que los precios del crudo han perdido más del 60% del valor que tenían a mediados de 2014, cotizando cerca de los 40 dólares, el cartel enfrenta profundas divisiones sobre qué estrategia adoptar. Los países del golfo encabezados por Arabia Saudí, primer productor de la OPEP, se niegan a que la organización recorte el bombeo si otros países fuera del pacto no se comprometen en la misma dirección. Hasta entonces, Riad ha logrado imponer su visión. Sin embargo, este inmovilismo penaliza fuertemente a algunos de los miembros, como Venezuela, Argelia, Nigeria o Ecuador, fuertemente dependientes de la renta petrolera, de donde obtienen la mayoría de sus divisas. Por su lado Irán, otro peso fuerte en la OPEP, no quiere reducir su producción en un momento en que el levantamiento de las sanciones occidentales en su contra le va a permitir volver, después de muchos años a los mercados internacionales. "La OPEP no tiene ninguna política en este momento, es más bien cada uno por su lado", destacó Ole Hansen, analista de Saxo Bank. "En el corto plazo, no había ninguna posibilidad de acuerdo en la OPEP sobre la producción y suponiendo que hubiera existido una posibilidad ínfima, esta desapareció con la crisis actual de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán", estimó por su parte Pierre Terzian, director de la consultora Petrostratégies. - Un interés común - Para Irán, que ha cedido espacio a sus vecinos durante su ausencia en los mercados, "sería normal" que otros miembros de la OPEP, incluida Arabia Saudí, "recorten su producción en 2016 para hacerle un espacio en el mercado, sin que los precios se hundan", explicó Perrin. Pero Riad, que busca cerrar el mercado a los productores de esquisto de Estados Unidos, no tiene previsto reducir su producción. A finales de diciembre, el ministro saudí de Petróleo dijo que su país "ya no tiene límites de producción" y que va a responder a la demanda de sus clientes, afirmó en declaraciones reproducidas por el diario Wall Street Journal. "Claramente esto quiere decir que Arabia Saudí no va a dejar que Irán aumente solo las exportaciones (...) y que al contrario, por su parte también va a aumentar su producción", destaca Pierre Terzian. Sin embargo, la OPEP ya ha sobrevivido a conflictos entre sus miembros. "En el momento de la guerra entre Irán e Irak, entre 1980 y 1988, el único lugar donde los funcionarios iraníes e iraquíes podrían verse era en la OPEP", recordó Perrin, que cree que subsiste un interés común de sus miembros pese a las divisiones. Paradójicamente, para Christopher Dembik, analista de Saxo Banque, Irán y Arabia Saudí si coinciden en un punto. "Los dos buscan recuperar cuotas de mercado. Tienen un interés a medio plazo en esto, en que los precios sigan siendo bajos. Por consecuencia, no tienen otra opción que entenderse, al menos en esto", planteó. Tomado de: YahooFinanzas.