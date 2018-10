05, Enero, 2016 05, Enero, 2016 11:44 a.m. 11:44 a.m.

NICARAGUA TRABAJA BAJO LA INFORMALIDAD

Más de 2 millones de trabajadores en Nicaragua no cotizan en el seguro Social, según el economista Néstor Avendaño. Esto porque las Pymes no incluyen a los trabajadores temporales en el INSS. Las Pymes, ponen como excusa que el INSS quiere afiliar al trabajador con el salario mínimo que es de C$ 4,235 y no con lo que realmente gana por hora o por el tiempo que labore en la microempresa. El experto en Seguro Social, Manuel Ruiz hace varias propuestas para que las Pymes no pongan más excusas e incluyan a todos sus trabajadores al seguro social. Una de las propuestas que hace es la del “Período Incompleto”, que se debe afiliar al trabajador al seguro social y se debe fijar una tasa especial para los trabajadores temporales. En Nicaragua de cada 10 microempresas, 8 de ellas no tienen contabilidad, ni tienen afiliados a sus trabajadores al seguro social, según Néstor Avendaño. Datos del Banco Central indican que de 3 millones, que es la Población Económicamente Activa, solo el 22% está afiliada al INSS. Para Ruiz, el INSS debería plantearse como meta llegar al 30% y promover el seguro facultativo entre taxistas, vendedores y pequeños trabajadores. Fuente: 100%Noticias