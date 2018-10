13, Enero, 2016 13, Enero, 2016 10:39 a.m. 10:39 a.m.

COSEP RECHAZA PROPUESTA DE AUMENTO SALARIAL DE CONAPI

El Consejo Superior de la Empresa Privada rechazó la propuesta salarial de CONAPI que planteó 9,8% de aumento en el salario mínimo. Según José Adán Aguerri, ''si esa es la tendencia de las negociaciones, está demás que continúen en la mesa''. Sin embargo, aclaró que respetarán lo que decidan sindicatos y gobierno si no se logra un acuerdo tripartito. ''Esperamos que esta no sea la posición que tengan la mayoría de sindicatos. Pero una cosa es que nosotros nos levantemos de la mesa y otra es que el gobierno tome una decisión sin consenso, porque son ellos quienes van a tomar la decisión. Nosotros apostamos por un consenso'', refirió el líder de la cúpula empresarial. Cabe recordar, que el Concejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa envió una carta de rechazo al Ministerio del Trabajo sobre la propuesta de incremento salarial del 9.8% que envió la Cámara Nacional de la Pequeña Empresa la semana pasada. Para la Conimipyme un incremento salarial del 9.8% tampoco corresponde con la realidad económica del país, pese a que este mismo monto fue aprobado en 2015 por resolución del Ministerio del Trabajo. ”No es viable por que la fórmula evidentemente no te la da, nosotros partimos del 7.5%, y lo que no es viable es la falta de consenso entre mipymes, no sabemos ni esea será nuestra propuesta, sabemos que no va a pasar de un dígito”, manifestó Alejandro Delgado, presidente de Conimipyme. Sindicalistas mantienen su optimismo y esperan encontrar en el consenso, un acuerdo salarial tripartito. El Cosep y Upanic insisten en que no aceptarán un incremento salarial mayor a un dígito. Stalin Andino/100% Noticias