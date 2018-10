14, Enero, 2016 14, Enero, 2016 10:21 a.m. 10:21 a.m.

SIN ACUERDO EN SALARIO MINIMO

El humo blanco continuo sin aparecer en la segunda reunión donde se discute el aumento al salario mínimo en 2016. El COSEP y los sindicatos de trabajadores continúan sin presentar su propuesta de aumento salarial. La única propuesta que se ha presentado hasta el momento es la del Consejo Nacional de la Pequeña Industria (CONAPI), que propone un aumento del 9.8%. Los sindicatos dicen que ellos no presentarán ninguna propuesta hasta que el COSEP no presente la suya y si este no hace ninguna, entonces esperaran a que el Gobierno, mediante el Ministerio del Trabajo fije el porcentaje del aumento. Por su parte el COSEP, rechazó totalmente la propuesta del 9.8% y dicen que si no llegan a un acuerdo podrían retirarse de la mesa, pero que acataran cualquier decisión que se tome. Zacarías Mondragón en representación de la Conimipyme dice que ellos se apegan a la decisión del COSEP de que el reajuste no debe ser mayor a 1 digito. Luis Barbosa, de la CST José Benito Escobar dice que este reajuste salarial beneficiaria a más de 1 millón de trabajadores. 100% Noticias