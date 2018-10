21, Enero, 2016 21, Enero, 2016 12:37 p.m. 12:37 p.m.

MÉXICO NECESITA VERDADERO RECORTE AL GASTO ANTE CAÍDA DE CRUDO

Ante la caída de los precios del petróleo a mínimos históricos, el gobierno mexicano necesita hacer un verdadero recorte presupuestal en el que no se afecte la inversión en infraestructura y se reduzca el gasto superfluo, opinó Jorge Suárez-Vélez, experto de la organización México Cómo Vamos. “Yo creo que es indispensable (otro recorte presupuestal), pero hay que escoger en qué. No puede ser que tu recorte presupuestal haya sido recortar inversión cuando era lo que necesitabas”, dijo el especialista. El socio fundador de SP Family Office consideró que hay “enormes niveles de gasto superfluo” que hay que quitar y también mencionó el preocupante crecimiento de la deuda pública de 2013 a 2015 a 44.9% del PIB de México, 10.15 puntos porcentuales más que al inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. “Meterle 10 puntos del PIB a deuda no duele ahora, pero sí lo hará después. Ésa no es la solución”. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso para el presupuesto de este año un recorte de 221,000 millones de pesos (mdp) al gasto público. Los rubros que sufrieron mayores reducciones fueron Pemex, CFE e inversión en infraestructura. El pasado 7 de enero, el titular de la SHCP, Luis Videgaray, descartó que sea necesario un recorte adicional al gasto en este año aunque, agregó, “esto no implica que si las circunstancias cambian podríamos tomar otras medidas”. FORBES MEXICO