50 MIL TURISTAS MÁS LLEGARÍAN A NICARAGUA EN 2016

Unos 50,000 turistas más podrían llegar en 2016 a Nicaragua. “Cincuenta mil turistas más para el 2016 creo que es una meta que no está pegada en el cielo, creo que lo podemos lograr”, expresó Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur). Así, Cantur tiene como perspectiva que al país lleguen 1.5 millones de turistas en el 2016 y que el sector genere unos US$500 millones en divisas. Cantur espera que el gasto promedio por turista en el país ascienda a US$50 diariamente, en el 2016. El representante del sector turístico, de las micros, pequeñas y medianas empresas, refirió que espera que el gasto promedio por turista haya subido a unos US$44 diarios en el 2015. Estos datos los oficializa el informe de la Cuenta Satélite de Turismo, del Banco Central de Nicaragua, que aún no ha sido publicado. Por otra parte, Torres dijo que espera que la estadía promedio de los turistas extranjeros pase a 10 días (estima que en el 2015 ya se alcanzaron los 9 días), “dado que Nicaragua tiene nueva y variada oferta turística”.Los incentivos turísticos y el diálogo público-privado están dando buenos resultados en Nicaragua, donde el sector del turismo viene sosteniendo un crecimiento en promedio de 9% anualmente, según los micros, pequeños y medianos empresarios turísticos. Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur), dijo ayer que en el 2015 los incentivos al turismo alcanzaron un monto de casi US$110.5 millones, y en lo que va del 2007 a la fecha ya se suman cerca de US$700 millones. Para Torres, los incentivos turísticos han sido vitales para la creación de nuevos proyectos en ese sector. Unas 1,500 nuevas empresas se registraron en el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), afirmó Torres, pero sostuvo que hay otras 500 nuevas empresas que se crearon en el 2015, que todavía no están en la formalidad, es decir inscritas al Intur. Hace ocho años, Nicaragua solo tenía unas 300 instalaciones hoteleras, mientras que ahora tiene 980. En ese momento, según Leonardo Torres, el país apenas tenía cerca de 12,000 camas, pero hoy día hay casi 23,000. La generación de divisas por parte del turismo ascendía apenas a US$200 millones, mientras que actualmente se estima que anda en US$450 millones. En 2007 Nicaragua solo recibía unos 600,000 turistas al año, pero en el 2015 se estima preliminarmente que llegaron más de 1.4 millones de turistas extranjeros. Henry Sandino, empresario del sector turístico y presidente de Cantur en Río San Juan, destacó la importancia de la alianza público-privada en el país para el turismo. “Si nosotros logramos articular todo el país en esa alianza público-privada nosotros vamos a promover nuestro potencial turístico y desarrollarlo”, manifestó Sandino. El empresario turístico dijo que otro reto para el 2016 es continuar con la formalización de las empresas turísticas de Nicaragua, fortalecer el tema de capacitación en turismo y fomentar el turismo rural comunitario. END