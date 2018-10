01, Febrero, 2016 01, Febrero, 2016 3:32 a.m. 3:32 a.m.

SALARIO NOMINAL DE NICAS EN DECADENCIA, ASEGURA ECONOMISTA

“En Nicaragua los funcionarios dicen cualquier cosa para engañar a la población, pero la realidad nos demuestra otra cosa, existe un problema en el manejo y credibilidad de las estadísticas, no estamos avanzando”, expresó el economista y sociólogo Oscar René Vargas en el programa Jaime Arellano en la nación que se trasmite por 100% Noticias el Canal. Según el economista, desde el año 2007 el salario nominal de los y las nicaragüenses ha venido en decadencia, existe menos capacidad de compra, ya no da para la canasta básica. En el 2007 el promedio nominal era de un 0.65, en el 2006 de 0.71 y en el año 2015 disminuyó a 0.45. Menos de la mitad del precio de la canasta. Vargas explicó que el crecimiento del país está siendo desigual al alegar que desde 1990 pese a la exoneración a las empresas, hasta el día de hoy no se ha logrado avanzar, “esto significa que no están invirtiendo en el desarrollo de su empresa, el que nuestro promedio de pago de energía sea más del 20% cuando en todo Centroamérica es del 12%, eso nos dice que nosotros estamos pagando la ineficiencia de esta empresa'', comentó. Para el economista, en Nicaragua existe una crisis social. “La gente no tiene donde trabajar, en abril entrará en vigencia la importación de la leche en polvo a Nicaragua, eso desarrollará una baja en el salario de los trabajadores y varios desempleos que afectarán directamente la economía de muchas familias agricultoras en el país”, finalizó. Andreina Castillo /100% NOTICIAS