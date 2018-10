04, Febrero, 2016 04, Febrero, 2016 6:38 a.m. 6:38 a.m.

"QUEREMOS DIALOGAR"

Un aproximado de 800 millones de dólares, es decir un 25% del valor total de las exportaciones de Nicaragua es lo que se encuentra en juego en el dialogo entre ganaderos y mataderos que no logran llegar a un acuerdo en los últimos meses. “Como respuesta a este tema tenemos y queremos reunirnos para negociar, poner todas las diferencias sobre la mesa beneficiarnos a nosotros como productores y también al consumidor, esto servirá para ir poniendo un granito de arena y pasar la página con estas negociaciones” comentó Álvaro Vargas vice- presidente de Faganic en el programa 100% Entrevistas, conducido por Lucia Pineda Ubau. Según Vargas ellos mantienen la disposición de no vender más reses mientras no se les mejore el precio por cada animal que vaya al matadero. Sin embargo cada ganadero deberá evaluar sus propias condiciones económicas para poder continuar con la paralización de las entregas, “es necesario que en la medida que toda la cadena productiva esté unida, se logre la transformación, se identifiquen nuevos mercados, se mejore la calidad, y se eleven los niveles productivos, todo ello para que incida en los precios”. Explicó. Queremos avanzar más y mover el comercio, hay muchas personas que dependen de este negocio, ya entablamos conversaciones con la embajada de Honduras y El Salvador, para hacer todo lo más transparente que podamos, esto traerá consigo más empleos” enfatizó Vargas. Desde finales de 2015, los mataderos redujeron el precio de compra del kilo de res en canal caliente, pasó de 120 a unos 80 córdobas, Según ganaderos. Andreina Castillo/ 100% Noticias