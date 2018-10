CORN ISLANDS CAUTIVAN A MÁS TURISTAS

SENSACIONALES ARRECIFES

PROCEDENCIA DE TURISTAS

En las dos islas, se puede pescar en altamar o simplemente relajarse para disfrutar del paisaje y explorar los alrededores con total tranquilidad y seguridad.

Mejoran los servicios

Sus arenas blancas, aguas color turquesa, sus bosques de cocoteros y la amabilidad de los lugareños es lo que caracteriza a las paradisíacas Corn Islands (Islas del Maíz), en el Caribe Sur de Nicaragua, un archipiélago formado por dos islas y que cada día atrae a más turistas. Las Islas del Maíz, formado por Corn Island y Little Corn Island resultan un verdadero destino vacacional para cualquier turista, pues ofrecen la posibilidad de explorar una parte del lado caribeño de Nicaragua, con su belleza natural casi desconocida. A Corn Islands, ubicada a unos 70 kilómetros al este o frente a la costa caribeña de este país centroamericano, se llega por medio del transporte marítimo desde el puerto más cercano o vía aérea, desde el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua. PLAYAS VÍRGENES Las Islas del Maíz, que se encuentran en antiguos mapas con el nombre de Islas Esqueletos, porque la habitaban los indios kukras, a los que se consideraba caníbales, es un archipiélago de aguas transparentes, playas vírgenes, abundantes palmeras y gran armonía con la naturaleza. El archipiélago tiene una población de 14,000 habitantes, en su mayoría indígenas, afrodescendientes y mestizos, donde se hablan los idiomas inglés, español y creole. El paradisíaco lugar cuenta con servicios de hoteles, restaurantes y turoperadoras locales, principalmente en su isla mayor, Corn Island, que tiene una superficie de 10 kilómetros cuadrados. A unos 13 kilómetros al noreste de Corn Island se encuentra Little Corn Island (Islita del Maíz), con solo 2.9 kilómetros cuadrados de superficie, un territorio menos poblado y mucho más apacible, pero con una belleza igual de despampanante.Las dos islas son lugares perfectos para apreciar los sensacionales arrecifes y vida marina a través del buceo, así como pescar en altamar o simplemente relajarse para disfrutar del paisaje y explorar los alrededores con total tranquilidad y seguridad. A las paradisiacas Corn Islands llega un promedio mensual de 2,800 turistas extranjeros en temporada baja, es decir, unos 93.3 visitantes por día, dijo a Acan-Efe el subdelegado del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) en ese archipiélago, Lesther García. De acuerdo con García, del total de turistas que llegan a las Islas del Maíz, al menos la mitad visita la islita, por varios motivos, entre ellos por la cobertura boscosa que aún conserva.En la Islita del Maíz no hay carreteras, ni vehículos, y la energía eléctrica fluye unas cuantas horas en cualquier momento del día, explicó. Las dos islas, en su mayoría, son visitadas por turistas que proceden de Europa, Canadá y Estados Unidos, precisó el subdelegado del Intur.“Vine hace como seis meses, escuché de la isla que era un sitio virgen y por eso decidí venir. Es maravilloso”, refirió la turista belga Galina Janssens, al ser consultada por Acan-Efe sobre el atractivo de Little Corn Island.Los proyectos sobre turismo aún están en desarrollo en ambas islas, aunque ya se ofrecen variados servicios, entre hoteles, bares y restaurantes y en cada uno, como bienvenida, nunca falta la música afrocaribeña. “Tengo más de dos años de vivir aquí, vine como turista porque un amigo tiene su casa aquí, pero me gustó y luego hice un negocio, un pequeño hostal”, expresó a Acan-Efe el ciudadano canadiense Grey Noreau. En octubre de 2013, las paradisiacas Islas del Maíz, avistadas en el siglo XVI por Cristóbal Colón, quien las bautizó con el nombre de Islas Manglares, fueron declaradas Patrimonio Turístico Nacional por la Asamblea Nacional de este país centroamericano. En enero de 2015, las autoridades del archipiélago resolvieron prohibir paulatinamente el uso de las bolsas de plástico para defender el atractivo natural que caracteriza a ambas islas. Corn Island y Little Island están entre los principales destinos turísticos que Nicaragua promueve a nivel internacional. Efe