PROPINAS, LAS GRANDES DAMNIFICADAS DEL PAGO CON MÓVIL

Para muchas empresas las propinas suponen un aliciente en la remuneración que hacen a sus empleados. Se trata de una parte variable que compensa en muchos casos un salario base más bajo, pero que sobre todo en hostelería supone un porcentaje a veces muy importante del salario total. Sin embargo este aspecto puede cambiar en poco tiempo con la extensión del pago móvil, que tiene a las propinas como grandes damnificadas. Claro está que siempre se puede pagar con el smartphone y dejar algo suelto como propina, pero lo cierto es que si se paga con el teléfono es para tener que evitar tener dinero en efectivo o calderilla a mano, por lo que al final el total de estas propinas puede verse afectado si se incrementa el número de clientes que pagan con este método. Esto por no hablar de una mayor bancarización de los ingresos, algo que no gusta a muchos negocios. Siempre se puede pedir que se cobren algo más de lo que la cuenta refleja, dejando el extra como propina, algo que tampoco gustará a muchos, ya que las propinas muchas veces son una remuneración opaca fiscalmente hablando, y de esta forma tendría que constar en algún lugar, ya que no se trata de un ingreso para el negocio, sino un pago a los empleados. A estas sombras sobre las propinas se suman los intentos que muchas voces reclaman acabar con el dinero en efectivo, ya que consideran que en muchos casos ya no es necesario hoy en día. Pero sobre todo, se trata de una medida para evitar el fraude fiscal y evitar la economía sumergida, aunque lo más probable es que esta economía evolucionaría hacia otros medios de pago diferentes. Lo cierto es que al final parece que las propinas tienen los días contados, más tarde o más temprano, al menos tal y como las conocemos hoy en día. Quizás el futuro esté en crear un bote digital, donde ese exceso que se ha cobrado sobre la cuenta refleje de forma fehaciente el dinero que se reparte entre los empleados del negocio. PYA